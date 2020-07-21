Eesti Energia заключила в Польше крупнейший в истории концерна договор о продаже электроэнергии

В течение трехлетнего контракта Enefit будет ежегодно поставлять 510 ГВтч электроэнергии, этот объем будет покрывать потребление электроэнергии всех серверных помещений Orange Polska, опорных станций мобильной связи, центров управления, офисов и пунктов обслуживания клиентов. Годовой объем продаваемой электроэнергии сопоставим с потреблением электроэнергии всей Эстонии за летний месяц, которое составляет почти 650 ГВтч.

Член правления Eesti Energia Агнес Роос, отвечающая за услуги для клиентов, подчеркнула, что заключенный с Orange Polska договор во многом является прорывом не только для Enefit, но и для всего концерна.

”За пару лет Польша стала нашим вторым по величине рынком сбыта после Эстонии. Мы видим в Польше самый быстрый рост продаж и большой потенциал для роста как в области развития возобновляемой энергии, так и в сфере предложения клиентам инновационных энергетических услуг. Успешная сделка демонстрирует силу нашей международной команды и доказывает, что на польском рынке есть место для продавца энергии, предлагающего отвечающие потребностям клиента решения и долгосрочное партнерство”, — отметила Роос.

Компания Enefit начала обслуживание бизнес-клиентов на польском рынке электроэнергии и газа летом 2017 года. Годовой объем польского рынка электроэнергии составляет около 160 ТВтч, что более чем в шесть раз превышает общий объем рынка электроэнергии стран Балтии, который в прошлом году составлял 25 ТВтч: 8 в Эстонии, 7 в Латвии и 10 в Литве.

Кроме того, в июне 2019 года, когда было подписано соглашение о приобретении 20 солнечных парков, на польский рынок возобновляемой энергии вышло предприятие возобновляемой энергии в составе концерна Eesti Energia, компания Enefit Green. Кроме того, на рынке Польши компания работает над новыми проектами в области солнечной энергии, которые еще больше расширят портфель солнечной энергии Enefit Green в этой стране.

Eesti Energia продает энергию и энергетические решения клиентам в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии.