Eesti Energia создает Enefit Connect — новое предприятие по предоставлению сетевых услуг

Нынешнее сетевое предприятие концерна, компания Elektrilevi, будет предлагать только регулируемую государством услугу распределительной электрической сети. Создание нового предприятия не повлечет никаких изменений для потребителей сетевой услуги Elektrilevi.

Цель изменения состоит в том, чтобы предоставление услуги регулируемой распределительной сети могло сосредоточиться на своих сильных сторонах, а услуги, основанные на логике свободного рынка, приносили клиенту новую ценность на основе современных технологий.

”Elektrilevi продолжит предлагать своим клиентам высококачественную услугу распределительной электрической сети по разумной цене, развитием этой услуги мы занимаемся из года в год, делая электросеть более стойкой к влиянию погоды. Enefit Connect хочет вывести на рынок новые полезные решения, которые принесут пользу как клиентам, так и обществу в целом. Благодаря изменению мы можем сохранить и добавить новые ожидаемые клиентом продукты и услуги, которые регулируемая компания уже не смогла бы вскоре предлагать”, — пояснил причины создания нового предприятия председатель правления концерна Eesti Energia Хандо Суттер.

Председателем правления Enefit Connect станет прежний руководитель сетевого предприятия Яанус Тийсвенд. Для обеспечения прозрачности предприятия имеют отдельные советы. Роль советов заключается в планировании деятельности предприятия, организации управления и осуществлении надзора за деятельностью правления.

Яанус Тийсвенд, который возглавит Enefit Connect с 1 января, доволен прежними достижениями Elektrilevi, но признал, что потенциал компании свободного рынка будет еще больше.

”Помимо инфраструктуры электроснабжения, Elektrilevi начала управлять сетями уличного освещения, сетью зарядки, интернет-сетью и предоставлять другие услуги, необходимые клиентам. В результате эффективного совместного управления всеми этими сетями возникла явная синергия, и обусловленное этим снижение цен напрямую достигло наших клиентов. Цена на сетевую услугу снизилась примерно на 20 процентов по сравнению с ценой, действовавшей 3 года назад. Мы смогли предоставлять обществу услуги в таком объеме, который был бы невозможен без такого масштаба. Эту ценность важно поддерживать и развивать”, — уверен Тийсвенд.