Eesti Energia проиграла в засекреченном судебном процессе 35 млн евро

Крупнейшая государственная компания Эстонии проиграла в окружном суде процесс по иску на 35 млн евро, который был связан с покупкой-продажей сланца частной компании Viru Keemia Grupp (VKG).
Из указанной суммы 25 миллионов составляет основная часть иска и 10 миллионов евро - проценты, которые выросли в огромную сумму за те годы, пока идут споры.
Сейчас стороны ждут, какое решение примет Государственный суд, куда сланцедобывающее подразделение Eesti Energia обжеловало решение окружного суда и выставило встречный иск, требуя от VKG свыше 38 млн евро.
Поскольку речь идет об исковых требованиях в особо крупном размере, ни одна из сторон о сути судебного процесса ничего не говорит.
"Судебный спор по просьбе Eesti Energia объявлен закрытым, то есть нам нельзя данное дело каким-либо образом комментировать до провозглашения окончательного судебного решения", - пояснил изданию Eesti Ekspress председатель правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманн. От комментариев отказалось и предприятие Eesti Energia: "Ничего говорить мы не можем".
Причиной закрытия процесса для общественности стала защита коммерческой тайны.
Поэтому решению окружного суда были посвящены лишь несколько строк в годовых отчетах Eesti Energia. Концерн сообщил, что пока будет осторожен с инвестициями, так как не ясно, чем закончится дело в Государственном суде.
Государственный суд вынесет решение к 1 июля.
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