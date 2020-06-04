Eesti Energia проиграла в засекреченном судебном процессе 35 млн евро

Из указанной суммы 25 миллионов составляет основная часть иска и 10 миллионов евро - проценты, которые выросли в огромную сумму за те годы, пока идут споры.

Сейчас стороны ждут, какое решение примет Государственный суд, куда сланцедобывающее подразделение Eesti Energia обжеловало решение окружного суда и выставило встречный иск, требуя от VKG свыше 38 млн евро.

Поскольку речь идет об исковых требованиях в особо крупном размере, ни одна из сторон о сути судебного процесса ничего не говорит.

"Судебный спор по просьбе Eesti Energia объявлен закрытым, то есть нам нельзя данное дело каким-либо образом комментировать до провозглашения окончательного судебного решения", - пояснил изданию Eesti Ekspress председатель правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманн. От комментариев отказалось и предприятие Eesti Energia: "Ничего говорить мы не можем".

Причиной закрытия процесса для общественности стала защита коммерческой тайны.

Поэтому решению окружного суда были посвящены лишь несколько строк в годовых отчетах Eesti Energia. Концерн сообщил, что пока будет осторожен с инвестициями, так как не ясно, чем закончится дело в Государственном суде.

Государственный суд вынесет решение к 1 июля.

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