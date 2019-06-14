Eesti Energia предложила обложить налогом российскую электроэнергию

По оценке предприятия, российская электроэнергия влияет на балтийский рынок больше, чем на страны Северной Европы, поскольку существуют ограничения на пропускную способность между Швецией и Финляндией, а также Швецией и Литвой, передает rus.err.ee.

Однако введение налога потребует не только соглашения с Латвией и Литвой, но и разрешения Брюсселя.

"Это решение должно быть согласовано с ЕС, и, конечно, быстрого решения не существует. Здесь, безусловно, идет дискуссия о том, насколько эта энергия из России повлияет на цену в Эстонии и насколько возможно будет регулировать рынок с помощью этих процедур", — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.