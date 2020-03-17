Eesti Energia обещает, что перебоев с электричеством во время ЧС не будет

На каждом производственном подразделении, а также в отделе обслуживания клиентов мы разработали антивирусный план действий, который учитывает различные сценарии, дает рекомендации, как себя вести, и разъясняет организацию труда. Мы картографировали критические рабочие места. Каждый поставщик жизненно важных услуг концерна имеет собственный анализ жизнеспособности деятельности, и планы, составленные в соответствии с требованиями Закона о чрезвычайных ситуациях.

Обслуживание клиентов Eesti Energia продолжается в обычном режиме. По рабочим дням с 8:00 до 18:00 клиентам помогает центр поддержки по тел. 777 1545 или teenindus@energia.ee. Действия, связанные с энергией, проще всего выполнять на домашней странице Eesti Energia (www.energia.ee) или в электронной системе обслуживания. Электрики Eesti Energia продолжать устранение электрических неисправностей у клиентов дома.

О неисправностях можно круглосуточно сообщать по номеру телефон для сообщения о неисправностях Elektrilevi 1343.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!