Eesti Energia обещает, что перебоев с электричеством во время ЧС не будет

Вне зависимости от объявления чрезвычайной ситуации в стране, Eesti Energia обеспечивает своим клиентам предоставление жизненно важных услуг, таких как снабжение электричеством и теплом, а также всех других услуг.
Организация работы на предприятиях Eesti Energia сегодня скорректирована, чтобы справиться с чрезвычайным положением в стране, принимаются необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения вируса. Мы обеспечиваем возможность удаленной работы для работников, чей характер работы не требует нахождения на рабочем месте. Для обеспечения собраний, необходимых для деятельности организации, мы по возможности используем современные средства коммуникации. Мероприятия, большие собрания, зарубежные командировки были отменены или перенесены. Приостановлено проведение всех экскурсий и прием гостей на предприятиях концерна. Предпринимаются попытки избегать совместного нахождения в одном месте более 10 человек. У всех субподрядчиков Eesti Energia запросил подтверждение, что они выполняют требования постановления о чрезвычайном положении, установленного Правительством республики. Кризисный комитет Eesti Energia следит за развитием ситуации и, при необходимости, корректирует оперативную организацию труда.
Люди проинформированы о рекомендациях Департамента здоровья в отношении соблюдения гигиены и предотвращения распространения вируса. Работники с симптомами болезни отправляются домой. На критичных должностях мы создаем возможности для контроля здоровья сотрудников в ускоренном порядке.
На каждом производственном подразделении, а также в отделе обслуживания клиентов мы разработали антивирусный план действий, который учитывает различные сценарии, дает рекомендации, как себя вести, и разъясняет организацию труда. Мы картографировали критические рабочие места. Каждый поставщик жизненно важных услуг концерна имеет собственный анализ жизнеспособности деятельности, и планы, составленные в соответствии с требованиями Закона о чрезвычайных ситуациях.
Обслуживание клиентов Eesti Energia продолжается в обычном режиме. По рабочим дням с 8:00 до 18:00 клиентам помогает центр поддержки по тел. 777 1545 или teenindus@energia.ee. Действия, связанные с энергией, проще всего выполнять на домашней странице Eesti Energia (www.energia.ee) или в электронной системе обслуживания. Электрики Eesti Energia продолжать устранение электрических неисправностей у клиентов дома.
О неисправностях можно круглосуточно сообщать по номеру телефон для сообщения о неисправностях Elektrilevi 1343.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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