06.05.2020, 12:27

Eesti Energia: объем возобновляемой электроэнергии впервые превысил объем сланцевой


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Eesti Energia: объем возобновляемой электроэнергии впервые превысил объем сланцевой
Foto: Madis Veltman

Самая низкая цена на электроэнергию за последнее десятилетие привела к снижению оборота и прибыльности Eesti Energia в первом квартале. В то же время в области производства произошел поворот, когда объем возобновляемой электроэнергии впервые превысил объем сланцевой.

По сравнению с первым кварталом прошлого года оборот концерна снизился на 16% до уровня 227 миллионов евро. Прибыль до вычета затрат (EBITDA) составила 50 миллионов евро (-41%), а чистый убыток — 2 миллиона евро. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 9,5 миллионов евро.

По словам члена правления и финансового директора Eesti Energia Андри Авила, на экономические результаты повлияли исключительные обстоятельства: снижение потребления электроэнергии по причине самой теплой зимы за последние полвека, дополнительное негативное влияние на потребление электроэнергии и масел в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, а также самые низкие цены на электроэнергию с момента открытия рынка электроэнергии.

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Помимо снижения объемов потребления, на рынке электроэнергии Nord Pool сохранялись низкие цены вследствие очень высокого уровня гидробаланса в Северных странах.

”У Северных стран имеется потенциал для производства гидроэнергии в объеме, превышающем средний более чем на 25 тераватт-часов. Для сравнения, этого количества хватило бы для покрытия потребления Эстонии на протяжении трех лет. Влияние этого также ощущалось в ценовой зоне Эстонии, когда цена на электроэнергию иногда в ночной период снижалась до уровня, близкого к 0 евро. Низкая цена на электроэнергию радует наших клиентов, но для предприятия это означало снижение дохода от продаж, которое не было компенсировано и увеличением дохода от продаж жидких топлив и газа”, — отметил Авила.

В эстонской ценовой зоне рынка электроэнергии Nord Pool средняя цена за квартал составила 27,6 евро за мегаватт-час, это на 20 евро ниже, чем год назад.

За первые три месяца года концерн Eesti Energia продал в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Швеции и Финляндии 2 тераватт-часа электроэнергии, что в два раза больше, чем произвел сам концерн. По причине низкой рыночной цены на электроэнергию и высокой стоимости квот на выбросы CO2, объем производства электроэнергии сократился в течение года на 57% до уровня в 1 тераватт-час.

Возобновляемая электроэнергия составила половину объема производства электроэнергии, в течение года эта доля увеличилась на 14%, чему способствовали лучшие ветровые условия и высокая надежность работы ветропарков. Другую половину объема производства составило электричество, производимое из сланца, сланцевого газа и отходов.

Доля электроэнергии, произведенной в среднем за квартал из возобновляемых и альтернативных источников, увеличилась до 61% от общего объема производства. Объем выбросов CO2 Eesti Energia в первом квартале снизился за год на 65%, достигнув 0,9 миллиона тонн. За два года выбросы углерода сократились почти в четыре раза, что помогло сделать Эстонию страной с самым быстрым темпом снижения углеродных выбросов в Европе.

В первом квартале концерн Eesti Energia произвел 122 000 тонн жидких топлив, что, по причине отличающегося от прошлогоднего графика обслуживания заводов масел, было лишь немного ниже прошлогоднего рекордного уровня производства (125 000 тонн). Доход от продаж жидких топлив за год увеличился на 5,2 миллиона евро, достигнув 35 миллионов евро (+18%).

”Глобальный спрос на нефтепродукты в марте начал резко падать по причине ограничений на передвижение, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса. Мы будем видеть негативное влияние на производителей еще на протяжении нескольких кварталов, поскольку восстановление рынков ожидается не раньше конца нынешнего года. В основном мы продавали жидкие топлива заранее с помощью сделок по снижению рисков, что дает нам некоторое облегчение в условиях кризиса”, — прокомментировал Авила.

Выручка от продаж сетевых услуг в результате сокращения объемов передачи по причине уменьшения потребления снизилась на 4% до уровня 60 миллионов евро.

За квартал концерн Eesti Energia инвестировал 69 миллионов евро, львиную долю этой суммы составили инвестиции в развитие возобновляемой энергии, то есть приобретение земли для ветропарка Тоотси.

Андри Авила добавил, что в течение следующих кварталов большинство стран столкнется с экономическим кризисом, который окажет прямое влияние на потребление энергии и цены. ”В предстоящей ситуации мы должны продолжать повышать эффективность и находить возможности для экономии, чтобы успешно преодолеть фазу кризиса”.

Общее собрание Eesti Energia в конце апреля утвердило годовой отчет предприятия за 2019 год и приняло решение не распределять прибыль.

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