Eesti Energia: объем возобновляемой электроэнергии впервые превысил объем сланцевой

По сравнению с первым кварталом прошлого года оборот концерна снизился на 16% до уровня 227 миллионов евро. Прибыль до вычета затрат (EBITDA) составила 50 миллионов евро (-41%), а чистый убыток — 2 миллиона евро. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 9,5 миллионов евро.

По словам члена правления и финансового директора Eesti Energia Андри Авила, на экономические результаты повлияли исключительные обстоятельства: снижение потребления электроэнергии по причине самой теплой зимы за последние полвека, дополнительное негативное влияние на потребление электроэнергии и масел в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, а также самые низкие цены на электроэнергию с момента открытия рынка электроэнергии.

Помимо снижения объемов потребления, на рынке электроэнергии Nord Pool сохранялись низкие цены вследствие очень высокого уровня гидробаланса в Северных странах.

”У Северных стран имеется потенциал для производства гидроэнергии в объеме, превышающем средний более чем на 25 тераватт-часов. Для сравнения, этого количества хватило бы для покрытия потребления Эстонии на протяжении трех лет. Влияние этого также ощущалось в ценовой зоне Эстонии, когда цена на электроэнергию иногда в ночной период снижалась до уровня, близкого к 0 евро. Низкая цена на электроэнергию радует наших клиентов, но для предприятия это означало снижение дохода от продаж, которое не было компенсировано и увеличением дохода от продаж жидких топлив и газа”, — отметил Авила.

В эстонской ценовой зоне рынка электроэнергии Nord Pool средняя цена за квартал составила 27,6 евро за мегаватт-час, это на 20 евро ниже, чем год назад.

За первые три месяца года концерн Eesti Energia продал в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Швеции и Финляндии 2 тераватт-часа электроэнергии, что в два раза больше, чем произвел сам концерн. По причине низкой рыночной цены на электроэнергию и высокой стоимости квот на выбросы CO2, объем производства электроэнергии сократился в течение года на 57% до уровня в 1 тераватт-час.

Возобновляемая электроэнергия составила половину объема производства электроэнергии, в течение года эта доля увеличилась на 14%, чему способствовали лучшие ветровые условия и высокая надежность работы ветропарков. Другую половину объема производства составило электричество, производимое из сланца, сланцевого газа и отходов.