Eesti Energia начала продавать электроэнергию бытовым клиентам в Литве
Eesti Energia теперь продает электроэнергию бытовым потребителям и в Литве, которая стала пятым рынком для бытовых клиентов вдобавок к Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции.
Eesti Energia теперь продает электроэнергию бытовым потребителям и в Литве, которая стала пятым рынком для бытовых клиентов вдобавок к Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции.
Eesti Energia работает на литовском рынке бизнес-клиентов под брендом Enefit уже с 2007 года, за то время предприятие завоевало прочные позиции в качестве продавца электроэнергии и газа, доля рынка которого составляет примерно 8%.
Член правления Eesti Energia Агнес Роос сказала, что Enefit уже является известным брендом в Литве, и выход на рынок бытовых клиентов является логическим стратегическим шагом для компании.
”Наша цель заключается в том, чтобы быть для клиента комплексным энергетическим партнером, предлагающим полезные для клиента решения. Помимо продажи энергии, мы поставили для себя цель предлагать бытовым клиентам также солнечные панели, услуги по обновлению освещения и другие энергосберегающие решения”, — сказала Роос.
Компании по производству возобновляемой энергии Eesti Energia, предприятию Enefit Green принадлежит в Литве пять ветропарков, и 45% всего годового объема ветряной электроэнергии предприятия уже сегодня производится в Литве. Получаемую в результате синергию Eesti Energia планирует использовать и при создании предложений для клиентов.
”На первом этапе мы предлагаем нашим литовским клиентам пакет на 100% возобновляемой энергии с фиксированной ценой. Это означает, что наши бытовые клиенты в Литве будут получать электроэнергию от местных производственных подразделений Enefit Green”, — добавила Роос.
Рынок электроэнергии для бытовых клиентов в Литве откроется с 1 января 2021 года, то есть на восемь лет позже, чем энергетический рынок Эстонии. Поскольку регулируемая цена на электроэнергию в Литве к 2020 году относительно высокая, это будет выгодно для новых игроков на рынке, поэтому Eesti Energia готов выйти на рынок бытовых потребителей в Литве еще до того, как рынок будет полностью открыт.
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