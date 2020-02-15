Eesti Energia начала продавать электроэнергию бытовым клиентам в Литве

Eesti Energia работает на литовском рынке бизнес-клиентов под брендом Enefit уже с 2007 года, за то время предприятие завоевало прочные позиции в качестве продавца электроэнергии и газа, доля рынка которого составляет примерно 8%.

Член правления Eesti Energia Агнес Роос сказала, что Enefit уже является известным брендом в Литве, и выход на рынок бытовых клиентов является логическим стратегическим шагом для компании.

”Наша цель заключается в том, чтобы быть для клиента комплексным энергетическим партнером, предлагающим полезные для клиента решения. Помимо продажи энергии, мы поставили для себя цель предлагать бытовым клиентам также солнечные панели, услуги по обновлению освещения и другие энергосберегающие решения”, — сказала Роос.

Компании по производству возобновляемой энергии Eesti Energia, предприятию Enefit Green принадлежит в Литве пять ветропарков, и 45% всего годового объема ветряной электроэнергии предприятия уже сегодня производится в Литве. Получаемую в результате синергию Eesti Energia планирует использовать и при создании предложений для клиентов.

”На первом этапе мы предлагаем нашим литовским клиентам пакет на 100% возобновляемой энергии с фиксированной ценой. Это означает, что наши бытовые клиенты в Литве будут получать электроэнергию от местных производственных подразделений Enefit Green”, — добавила Роос.