Eesti Energia изучает возможность создания ветропарка в Пярнумаа

В ходе всего всего процесса, связанного с проектом ветропарка, ведется тесное сотрудничество с местной волостью. ”Мы отдаем себе отчет, что для всех крупных инфраструктурных проектов требуется поддержка местных жителей, поэтому мы открыты и постоянно делимся информацией о проекте. В то же время, оценка влияния на окружающую среду дает местным жителям множество возможностей для выражения своих мнений”, — сказал Кярмас.
”Позитивно, что управа волости Саарде уже сейчас видит в ветропарке возможность оживления местной экономики. В то же время от создания парка выиграет местная предпринимательская среда, поскольку возможность прямого подключения к производителю электроэнергии обеспечит значительное конкурентное преимущество для тех промышленных предприятий, которые создадут свое производство вблизи ветропарка”, — добавил Кярмас.
Планируемая мощность ветропарка составляет до 70 мегаватт, и он будет построен в 2025 году. Последние крупные ветряные электростанции в Эстонии — в Палдиски и на нарвском золоотвале — были построены в 2012-2013 годах.
Enefit Green и Eesti Energia в настоящее время реализуют три проекта развития ветряных электростанций в Эстонии на разных этапах — морские ветропарки на северо-западе Эстонии и в Рижском заливе, а также до 30 ветряных турбин в ветропарке в ляэнемааской волости Ляэне-Нигула. Кроме того, Eesti Energia хочет продолжить строительство ветропарка Тоотси, если получится приобрести землю на аукционе.
Параллельно Enefit Green также развивает ветряные электростанции в Литве, где портфель развития в настоящее время включает три проекта ветропарков общей мощностью до 350 мегаватт.
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