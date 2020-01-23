Eesti Energia изучает возможность создания ветропарка в Пярнумаа

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, в соответствии со стратегией Eesti Energia предприятие занимается поиском новых возможностей по увеличению доли возобновляемой энергии как наиболее чистой формы производства энергии в портфеле концерна. Цель Eesti Energia — производить в 2023 году уже 45% электроэнергии из возобновляемых или альтернативных источников.

”В течение многих лет мы изучали возможности для строительства новых ветропарков в Эстонии, и наш анализ показал, что волость Саарде — это место с хорошим ветроэнергетическим потенциалом”, — сказал Кярмас. ”Следующий шаг, оценка влияния на окружающую среду, должен показать, возможно ли построить ветропарк в волости Саарде и каким образом это лучше сделать”.

Enefit Green планирует построить до 10 ветряков в парке ветрогенераторов, который будет находиться в лесу на расстоянии как минимум одного километра от жилых зданий.

По словам Ааво Кярмаса, в мире все большее предпочтение отдается строительству ветропарков в морских или лесных районах, поскольку такие ветряные электростанции приносят людям меньше всего беспокойства.

”Если в море ветропарк расположен достаточно далеко от жилой среды, то лес позволяет скрыть и заглушить и без того минимальный шум от ветряной электростанции. В отношении ветропарков, создаваемых в лесных районах, мы взяли за основу примеры Финляндии и Германии, где в последние годы было создано несколько таких ветропарков”, — пояснил Кярмас.