23.01.2020, 10:47

Eesti Energia изучает возможность создания ветропарка в Пярнумаа


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Eesti Energia изучает возможность создания ветропарка в Пярнумаа
Eesti Energia

На этой неделе предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, подала волости Саарде ходатайство о специальной планировке с целью начала оценивания влияния на окружающую среду и определения возможностей для строительства парка ветрогенераторов в волости Саарде, неподалеку от Ристикюла.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, в соответствии со стратегией Eesti Energia предприятие занимается поиском новых возможностей по увеличению доли возобновляемой энергии как наиболее чистой формы производства энергии в портфеле концерна. Цель Eesti Energia — производить в 2023 году уже 45% электроэнергии из возобновляемых или альтернативных источников.

”В течение многих лет мы изучали возможности для строительства новых ветропарков в Эстонии, и наш анализ показал, что волость Саарде — это место с хорошим ветроэнергетическим потенциалом”, — сказал Кярмас. ”Следующий шаг, оценка влияния на окружающую среду, должен показать, возможно ли построить ветропарк в волости Саарде и каким образом это лучше сделать”.

Enefit Green планирует построить до 10 ветряков в парке ветрогенераторов, который будет находиться в лесу на расстоянии как минимум одного километра от жилых зданий.

По словам Ааво Кярмаса, в мире все большее предпочтение отдается строительству ветропарков в морских или лесных районах, поскольку такие ветряные электростанции приносят людям меньше всего беспокойства.

”Если в море ветропарк расположен достаточно далеко от жилой среды, то лес позволяет скрыть и заглушить и без того минимальный шум от ветряной электростанции. В отношении ветропарков, создаваемых в лесных районах, мы взяли за основу примеры Финляндии и Германии, где в последние годы было создано несколько таких ветропарков”, — пояснил Кярмас.

В ходе всего всего процесса, связанного с проектом ветропарка, ведется тесное сотрудничество с местной волостью. ”Мы отдаем себе отчет, что для всех крупных инфраструктурных проектов требуется поддержка местных жителей, поэтому мы открыты и постоянно делимся информацией о проекте. В то же время, оценка влияния на окружающую среду дает местным жителям множество возможностей для выражения своих мнений”, — сказал Кярмас.

”Позитивно, что управа волости Саарде уже сейчас видит в ветропарке возможность оживления местной экономики. В то же время от создания парка выиграет местная предпринимательская среда, поскольку возможность прямого подключения к производителю электроэнергии обеспечит значительное конкурентное преимущество для тех промышленных предприятий, которые создадут свое производство вблизи ветропарка”, — добавил Кярмас.

Планируемая мощность ветропарка составляет до 70 мегаватт, и он будет построен в 2025 году. Последние крупные ветряные электростанции в Эстонии — в Палдиски и на нарвском золоотвале — были построены в 2012-2013 годах.

Enefit Green и Eesti Energia в настоящее время реализуют три проекта развития ветряных электростанций в Эстонии на разных этапах — морские ветропарки на северо-западе Эстонии и в Рижском заливе, а также до 30 ветряных турбин в ветропарке в ляэнемааской волости Ляэне-Нигула. Кроме того, Eesti Energia хочет продолжить строительство ветропарка Тоотси, если получится приобрести землю на аукционе.

Параллельно Enefit Green также развивает ветряные электростанции в Литве, где портфель развития в настоящее время включает три проекта ветропарков общей мощностью до 350 мегаватт.

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