16.07.2020, 10:53

Eesti Energia и VKG отказались от плана строительства завода по предварительной рафинации сланцевого масла


EST
Eesti Energia
Auvere elektrijaamFoto: Priit Simson

Государственный энергетический концерн Eesti Energia и химическая компания Viru Keemia Grupp решили, что не будут строить завод по предварительной рафинации сланцевого масла, пишет dv.ee.

В результате расчета окупаемости компании решили не реализовывать проект и сосредоточиться на улучшении качества топлива другими методами. При этом компании отмечают, что ситуация на мировом рынке стала выгодной для добычи сланцевого масла в ее нынешнем виде.

Государство было готово поддержать проект строительства завода по рафинации, но, согласно результатам анализа, вклад государства должен был увеличиться.

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