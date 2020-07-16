16.07.2020, 10:53
Eesti Energia и VKG отказались от плана строительства завода по предварительной рафинации сланцевого масла(1)
Государственный энергетический концерн Eesti Energia и химическая компания Viru Keemia Grupp решили, что не будут строить завод по предварительной рафинации сланцевого масла, пишет dv.ee.
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