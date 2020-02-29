Eesti Energia достигла лучших показателей за всю историю предприятия
Операционная прибыль Eesti Energia в 2019 году составила более миллиарда евро, прибыль до вычета затрат (EBITDA) – около 260 миллионов евро, а чистая прибыль – 23,2 миллиона евро.
Операционная прибыль Eesti Energia в 2019 году составила более миллиарда евро, прибыль до вычета затрат (EBITDA) – около 260 миллионов евро, а чистая прибыль – 23,2 миллиона евро.
Общий доход предприятия увеличился за год на 120,9 миллиона евро, достигнув 1,02 миллиарда евро (+13%). В том числе прибыль от продаж увеличилась на 81,2 миллиона евро до 956,4 миллиона евро (+9%). Показатель EBITDA снизился на 23,4 миллиона евро до 259,8 миллиона евро (-8%), а чистая прибыль уменьшилась на 83 миллиона евро до 23,2 миллиона евро (-78%).
”Что касается операционной прибыли, мы достигли лучших показателей за всю историю предприятия, и это показывает, что мы движемся в правильном направлении, развивая в первую очередь сферы возобновляемой энергии, жидких топлив и услуг, направленных на клиента. Конечно, по причине масштабных реорганизаций в сфере крупной энергетики наша прибыльность пострадала, но нам пришлось реагировать на рыночную ситуацию, чтобы более уверенно смотреть в будущее”, — прокомментировал финансовый директор концерна Андри Авила.
Вторым основным фактором, повлиявшим на чистую прибыль, Авила назвал скачкообразное, более чем на 33 миллиона евро в год, увеличение амортизационных затрат. Прежде всего это обусловлено добавлением к активам электростанции Аувере.
”С другой стороны, радует, что наши энергичные шаги в развитии производства возобновляемой энергии принесли свои плоды. За несколько лет дочернее предприятие в сфере возобновляемой энергии Enefit Green стало самым прибыльным предприятием концерна”, — сказал Авила.
В 2019 году концерн Eesti Energia произвел примерно 1,65 тераватт-часов (ТВтч) возобновляемой энергии, из которых возобновляемое электричество составило 1,28 ТВтч. Львиная доля, 1 ТВтч, была произведена ветряными электростанциями в Эстонии и Литве, которые показали хорошую надежность работы. Остальная часть возобновляемой электроэнергии была получена в основном из древесных отходов, в солнечных парках и на станциях совместного производства.
Доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых и альтернативных источников, увеличилась за год с 13% до 36% от общего объема производства. К 2023 году предприятие поставило перед собой стратегическую цель — достичь уровня, при котором 45% электроэнергии производится из возобновляемых и альтернативных источников.
Общий объем производства электроэнергии в 2019 году снизился до 5,5 ТВтч (-39%). В основном это обусловлено значительным снижением производства электроэнергии из сланца. На себестоимость сланцевой электроэнергии повлияло 60-процентное увеличение цены квот на выбросы CO2 до среднегодового уровня в 24,9 евро за тонну. В то же время средняя рыночная цена электроэнергии осталась на уровне, сопоставимом с предыдущим годом.
Уменьшение производства электроэнергии из сланца означало, что выбросы CO2 на предприятии уменьшились за год на 48%, до 5,9 миллиона тонн. Таким образом, выбросы CO2 в Эстонии за один год сократились примерно на четверть, и Эстония стала государством с самыми быстрыми в Европейском союзе темпами уменьшения эмиссии CO2.
В области производства сланцевого масла Eesti Energia установил исторический рекорд — 442 000 тонн. Объем производства увеличился в основном за счет повышения надежности и производительности завода масел Enefit 280.
Доход от продаж дочернего предприятия, предлагающего сетевую услугу, Elektrilevi, снизилась по причине снижения тарифа для клиентов, благодаря этому потребители услуги сэкономили почти 20 миллионов евро по сравнению с прошлым годом. Цена услуги была снижена благодаря эффективному управлению Elektrilevi и благоприятной процентной среде.
Инвестиции Eesti Energia сократились на 30% до 136 миллионов евро. Львиная доля инвестиций, 83 миллиона, была направлена на повышение надежности электросети. Крупнейшим фактором, повлиявшим на снижение инвестиций в годовом сравнении, стала инвестиция в электростанцию Аувере, завершившаяся принятием станции в 2018 году.
”Это был трудный, но богатый на вызовы год. В этом году мы планируем удивить наших клиентов несколькими новыми услугами. Как профессионалы в области энергетики, мы верим в то, что сможем предложить новейшие и лучшие технологические решения в быстро меняющемся мире”, — сказал Андри Авила.
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