Eesti Energia достигла лучших показателей за всю историю предприятия

Общий доход предприятия увеличился за год на 120,9 миллиона евро, достигнув 1,02 миллиарда евро (+13%). В том числе прибыль от продаж увеличилась на 81,2 миллиона евро до 956,4 миллиона евро (+9%). Показатель EBITDA снизился на 23,4 миллиона евро до 259,8 миллиона евро (-8%), а чистая прибыль уменьшилась на 83 миллиона евро до 23,2 миллиона евро (-78%).

”Что касается операционной прибыли, мы достигли лучших показателей за всю историю предприятия, и это показывает, что мы движемся в правильном направлении, развивая в первую очередь сферы возобновляемой энергии, жидких топлив и услуг, направленных на клиента. Конечно, по причине масштабных реорганизаций в сфере крупной энергетики наша прибыльность пострадала, но нам пришлось реагировать на рыночную ситуацию, чтобы более уверенно смотреть в будущее”, — прокомментировал финансовый директор концерна Андри Авила.

Вторым основным фактором, повлиявшим на чистую прибыль, Авила назвал скачкообразное, более чем на 33 миллиона евро в год, увеличение амортизационных затрат. Прежде всего это обусловлено добавлением к активам электростанции Аувере.

”С другой стороны, радует, что наши энергичные шаги в развитии производства возобновляемой энергии принесли свои плоды. За несколько лет дочернее предприятие в сфере возобновляемой энергии Enefit Green стало самым прибыльным предприятием концерна”, — сказал Авила.