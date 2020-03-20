Еды хватит на всех: полки в магазинах пустеют не из-за недостатка товара

На прошлой неделе после объявления чрезвычайного положения в стране началась покупательская паника. Люди массово ринулись в магазины скупать товары, и многие полки опустели.

После этого торговые сети неоднократно пытались донести до своих клиентов, что у них нет причин беспокоиться, товаров хватит на всех. Полки же пустели не из-за недостатка товара, а из-за того, что покупки делали в намного больших объемах. В результате ни у одного магазина на складе не было таких больших запасов.

Мэр Таллинн Михаил Кылварт также подтвердил, что продовольствия хватит всем. Единственным дефицитным товаром из-за паники среди населения стала гречка.

Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп подчеркнула, что Эстония не голодает, нет основания опасаться дефицита продуктов, и нет никаких причин создавать излишние запасы.

По оценке Союза пищевой промышленности, в сложившейся ситуации отечественные производители продуктов питания и промышленность могут обеспечить поставки продуктов питания в Эстонии в течение как минимум одного-двух месяцев. Кроме того, имеются достаточные запасы на складах магазинов и в государственных хранилищах.

Исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл подтвердила, что дефицита продуктов не будет. В поставке импортируемых товаров возможны задержки, так как на границах очереди, но проблема, скорее всего, решится, отмечает она.