Еды хватит на всех: полки в магазинах пустеют не из-за недостатка товара

Розничные сети подтверждают, что у них имеется достаточное количество продуктов и товаров первой необходимости, поэтому нет причины скупать все в больших объемах.
На прошлой неделе после объявления чрезвычайного положения в стране началась покупательская паника. Люди массово ринулись в магазины скупать товары, и многие полки опустели.
После этого торговые сети неоднократно пытались донести до своих клиентов, что у них нет причин беспокоиться, товаров хватит на всех. Полки же пустели не из-за недостатка товара, а из-за того, что покупки делали в намного больших объемах. В результате ни у одного магазина на складе не было таких больших запасов.
Мэр Таллинн Михаил Кылварт также подтвердил, что продовольствия хватит всем. Единственным дефицитным товаром из-за паники среди населения стала гречка.
Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп подчеркнула, что Эстония не голодает, нет основания опасаться дефицита продуктов, и нет никаких причин создавать излишние запасы.
По оценке Союза пищевой промышленности, в сложившейся ситуации отечественные производители продуктов питания и промышленность могут обеспечить поставки продуктов питания в Эстонии в течение как минимум одного-двух месяцев. Кроме того, имеются достаточные запасы на складах магазинов и в государственных хранилищах.
Исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл подтвердила, что дефицита продуктов не будет. В поставке импортируемых товаров возможны задержки, так как на границах очереди, но проблема, скорее всего, решится, отмечает она.
Потисепп добавила, что имеется проблема с нехваткой средств личной защиты. Сейчас рассматриваются варианты быстрых решений. Например, производители алкоголя могли бы делать больше 80% водки, которой можно было бы дезинфицировать руки. Однако она не подходит для поверхностей, поэтому идет поиск и других решений.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Названа причина быстрого распространения коронавируса
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
ВОЗ разрешила больным коронавирусом ибупрофен