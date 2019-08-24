Единственный случай? Эстонские университеты получают от ЕС миллионы евро

С 2004 года эстонские госучреждения и госкомпании получили свыше 6 миллиардов евро от фондов Европейского союза. Учебные заведения охотно запрашивают средства на реализацию проектов.

ТОП эстонских учреждений, которые с 2004 года получили больше всего денег от Евросоюза:

1. Департамент шоссейных дорог 476 млн евро

2. Тартуский университет 268 млн евро

3. Касса по безработице 228 млн евро

9. Таллиннский технический университет 139 млн евро

11. Эстонский университет природных наук (Maaülikool) 41 млн евро

12. Таллиннский университет 34 млн евро

13. Академия художеств 21 млн евро

14. Музыкальная и театральная академия 9