Эдгар Сависаар уже несколько лет должен Раймонду Кальюлайду 35 000 евро

Точно такую же сумму Сависаар должен Кальюлайду уже пару лет. То есть в течение последнего года он не вернул ни цента из своего долга.

Кальюлайд ранее объяснял Äripäev, что дал Сависаару в долг в 2016 году и бывший ведущий политик должен вернуть его в течение пяти лет, то есть не позднее, чем к 2021 году. Процентов Кальюлайд у Сависаара не просит, обосновав это в 2017 году тем, что "одалживая деньги другу, не просит ни процентов, ни залога".

Ärileht в прошлом году писал, что Кальюлайд не единственный, кому должен Сависаар. Год назад у него был долг в 24 000 евро перед бизнесменом Александром Кофкиным и долг в 50 000 евро перед его бывшим советником, бизнесменом Олегом Харламовым.

За прошлый год Сависаар декларацию об экономических интересах не предоставил, хотя эта обязанность у него по-прежнему есть. Она обусловлена его статусом депутата Таллиннского горсобрания, который восстановили с 16 сентября прошлого года.