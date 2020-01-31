31.01.2020, 09:00

Едете на автомобиле в Великобританию? Теперь при себе нужно иметь при себе ”Зеленую карту”!


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Foto: Madis Kallas

В связи с выходом Великобритании из Европейского союза, начиная с 1 февраля необходимо брать с собой ”Зеленую карту”, если вы отправляетесь туда на эстонском транспортном средстве, сообщает Эстонский фонд дорожного страхования.

С февраля до конца года продлится переходный период, в течение которого Европейский союз и Великобритания планируют договориться о дальнейших отношениях.

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС) Марта Йессе, в течение переходного периода для граждан Европейского союза, в целом, будут действовать все прежние правила, распространявшиеся в случае обучения и работы в Великобритании и поездок в эту страну.

”Если, например, житель Эстонии в Великобритании пострадает в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за транспортного средства с британским номерным знаком, то до завершения переходного периода можно будет потребовать возмещения ущерба в Эстонии. Это делается через эстонского представителя страхового общества Великобритании. По завершении переходного периода возмещения ущерба, понесенного в результате дорожно-транспортного происшествия, можно будет требовать только в Великобритании”, — пояснил Йессе.

Если житель Эстонии пострадает в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за транспортного средства Великобритании, в Европейском союзе или в другом государстве Европейской экономической зоны, то до завершения переходного периода можно будет потребовать возмещения ущерба в Эстонии. Это делается через эстонского представителя страхового общества Великобритании. По завершении переходного периода возмещения ущерба можно будет требовать в бюро ”Зеленой карты” только того государства, где был нанесен ущерб.

Если ущерб будет нанесен транспортным средством Великобритании в Эстонии, то пострадавший получит возмещение в любом случае, вне зависимости от того, когда был нанесен ущерб. Его выплатит эстонский представитель страховщика того транспортного средства Великобритании, из-за которого возник ущерб, или — в случае отсутствия такового — ФДС.

Представителей зарубежных страховых обществ в Эстонии можно найти по запросу на сайте ФДС.

”Зеленая карта” — это международный полис дорожного страхования, который можно заказать для транспортного средства у страхового общества вместе с эстонским полисом дорожного страхования. ”Зеленую карту” необходимо иметь при себе в тех государствах, которые не являются государствами Европейской экономической зоны, например в России, Украине и Белоруссии.

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