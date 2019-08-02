e-Selver расширил зону обслуживания. Появилась возможность покупки без полиэтиленовых пакетов

С 1 августа зона обслуживания e-Selver расширилась. Теперь жители Харьюмаа и Рапламаа могут с удобством заказать покупки домой или в офис — услуга действует в Рапла, Кехра, Турба, Рийзипере, Харью-Ристи, Падизе, Керну, Хайба, Кайу, Юуру, Алу, Хагуди и во многих других небольших населенных пунктах (карта зоны обслуживания), сообщается в пресс-релище.
”Являясь крупнейшим в Эстонии продовольственным интернет-магазином, мы считаем своим долгом быть доступными для максимально возможного количества жителей нашей страны. Мы видим, что услуга интернет-магазина приобретает все большую популярность — попробовав раз воспользоваться этой удобной возможностью, люди продолжают ею пользоваться”, — сказала член правления Selver Кристи Ломп.
Она добавила, что важным дополнением стало то, что теперь клиенты Selver могут выбирать, хотят ли они получить покупки в полиэтиленовом или бумажном пакете.
”Мы хотим снизить объем пластиковых и увеличить ассортимент более экологичных упаковок, таких как бумажные и биоразлагающиеся пакеты. Мы постепенно вводим их в обращение и в интернет-торговле”, — пояснила Ломп.
Оформляя заказ в e-Selver, клиент в соответствующей графе может поставить соответствующую отметку. Полиэтиленовые пакеты остаются средством для упаковки продуктов глубокой заморозки, для которых разрабатываются более экологичная альтернатива.
Клиенты e-Selver из Таллинна и ближних окрестностей города могут заказать товары с получением в отделах информации 12 магазинов Selver (пункты выдачи товаров e-Selver здесь). В Таллинне, Харьюмаа, Рапламаа и Пярну, а также в ближайших окрестностях города можно заказать курьерскую доставку домой.
Если заказ оформлен до 16:30 (доставку следует бронировать уже при входе в среду e-Selver), курьер доставит товар по адресу в оговоренное время того же дня. В Пярну и Пярнумаа для доставки в тот же день следует оформить заказ в интернет-магазине не позднее 13:00.
Сделать заказ можно с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Оплатить товары можно либо через банковские ссылки наиболее популярных в Эстонии банков, либо кредитной картой. У покупателей всегда есть возможность принять участие во всех скидочных кампаниях Selver.
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