16.03.2020, 15:27

Э-резиденты учредили шестую часть созданных в прошлом году в Эстонии предприятий


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Э-резиденты учредили шестую часть созданных в прошлом году в Эстонии предприятий
Pressifoto

В прошлом году э-резиденты учредили рекордное количество предприятий — 4275, что составляет одну шестую часть всех зарегистрированных в Эстонии в 2019 году предприятий. С момента запуска программы э-резиденты учредили в общем около 12 000 новых предприятий в эстонском экономическом пространстве.

"Созданные э-резидентами предприятия помогают экономике Эстонии расти и делать жизнь людей лучше. Уплачиваемые этими предприятиями налоги находят использование в таких сферах как образование, социальное попечительство и здравоохранение. Таким образом блага доходят до большого количества жителей Эстонии и их близких", — говорит исполнительный директор программы э-резидентства Отть Ваттер.

Чтобы понять потенциальный доход для Эстонии от предприятий э-резидентов в будущем, по словам Ваттера, следует считаться с требующим большой затраты времени процессом запуска предприятия. "Программа э-резидентства в декабре отпраздновала пятилетие. Это значит, что многие созданные в Эстонии э-резидентами предприятия находятся лишь в начале своего пути. Тем не менее, многие из них уже сегодня успешны и делают вклад в бюджет Эстонии посредством налогов". По словам Ваттера, есть немало и тех, кто находится в фазе активного развития продукта или услуги. "Положительное влияние этих фирм на экономику Эстонии мы увидим через некоторое время. Я уверен, что среди созданных в прошлом году в Эстонии э-резидентами 4275 предприятий есть немало тех, чей вклад в экономику Эстонии и в рост качества жизни местных жителей в будущем будет заметным", — добавил он.

Большинство предприятий зарегистрировано э-резидентами в 2019 году в сфере ИТ и коммуникаций, а также в профессиональной, научной и технологической сферах. Интерес к данным секторам сохранялся на высоком уровне с момента запуска программы. На сегодняшний день почти 64% предприятий э-резидентов созданы именно в этих сферах деятельности. "Речь идет о сферах с высоким уровнем добавочной стоимости, вклад которых в развитие Эстонии и посредством этого в благосостояние местных жителей велик", — говорит Ваттер. Он добавляет, что в общем э-резиденты в прошлом году создали предприятия в 20 разных сферах деятельности. "Широкий круг сфер деятельности демонстрирует, что программа э-резидентства удовлетворяет потребности предпринимателей, работающих в разных секторах экономики", — отмечает он.

Вклад предприятий э-резидентов в экономику Эстонии проявляется несколькими способами. "Во-первых, предприятия э-резидентов уплачивают налоги в госбюджет и создают в Эстонии рабочие места. Во-вторых, с их помощью могут быстро развиваться и местные фирмы, которые с посредством своих услуг помогают э-резидентам развивать их предприятия. Это самые конкретные примеры того, как Эстония получает доход, но есть и другие способы", — говорит Ваттер. Он подчеркивает, что в Эстонии есть десятки фирм, чей основной доход связан с обслуживанием предприятий э-резидентов. "Э-резиденты ценят местное ноу-хау. А эстонские предприятия, обслуживающие э-резидентов, хорошо знают их потребности и желания", — рассказывает Ваттер. Он добавляет, что активно действует и поддерживающий экспорт эстонских предприятий рынок, целью которого является создавать связь между предприятиями э-резидентов и эстонскими предприятиями.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.

С момента запуска программы э-резидентства более 65 000 э-резидентов создали в Эстонии почти 12 000 предприятий. Помимо косвенного экономического дохода, связанного помимо прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 35 млн евро.

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