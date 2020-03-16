Э-резиденты учредили шестую часть созданных в прошлом году в Эстонии предприятий

Большинство предприятий зарегистрировано э-резидентами в 2019 году в сфере ИТ и коммуникаций, а также в профессиональной, научной и технологической сферах. Интерес к данным секторам сохранялся на высоком уровне с момента запуска программы. На сегодняшний день почти 64% предприятий э-резидентов созданы именно в этих сферах деятельности. "Речь идет о сферах с высоким уровнем добавочной стоимости, вклад которых в развитие Эстонии и посредством этого в благосостояние местных жителей велик", — говорит Ваттер. Он добавляет, что в общем э-резиденты в прошлом году создали предприятия в 20 разных сферах деятельности. "Широкий круг сфер деятельности демонстрирует, что программа э-резидентства удовлетворяет потребности предпринимателей, работающих в разных секторах экономики", — отмечает он.

Вклад предприятий э-резидентов в экономику Эстонии проявляется несколькими способами. "Во-первых, предприятия э-резидентов уплачивают налоги в госбюджет и создают в Эстонии рабочие места. Во-вторых, с их помощью могут быстро развиваться и местные фирмы, которые с посредством своих услуг помогают э-резидентам развивать их предприятия. Это самые конкретные примеры того, как Эстония получает доход, но есть и другие способы", — говорит Ваттер. Он подчеркивает, что в Эстонии есть десятки фирм, чей основной доход связан с обслуживанием предприятий э-резидентов. "Э-резиденты ценят местное ноу-хау. А эстонские предприятия, обслуживающие э-резидентов, хорошо знают их потребности и желания", — рассказывает Ваттер. Он добавляет, что активно действует и поддерживающий экспорт эстонских предприятий рынок, целью которого является создавать связь между предприятиями э-резидентов и эстонскими предприятиями.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.

С момента запуска программы э-резидентства более 65 000 э-резидентов создали в Эстонии почти 12 000 предприятий. Помимо косвенного экономического дохода, связанного помимо прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 35 млн евро.