02.08.2019, 17:15
Э-резидентство ежемесячно приносит 1 млн евро дохода
Программа электронного резидентства с начала своего запуска принесла эстонскому государству доход в размере 25 миллионов евро, ежемесячный налоговый доход в последнем квартале составлял 1 миллион евро, пишут "Деловые ведомости".
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