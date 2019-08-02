02.08.2019, 17:15

Э-резидентство ежемесячно приносит 1 млн евро дохода


rus.delfi.ee
EST
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E-residentsusFoto: EAS

Программа электронного резидентства с начала своего запуска принесла эстонскому государству доход в размере 25 миллионов евро, ежемесячный налоговый доход в последнем квартале составлял 1 миллион евро, пишут "Деловые ведомости".

Последний квартал для программы э-резидентства стал самым успешным в истории, сообщает организация, занимающаяся программой.

В первой половине 2019 года от фирм, зарегистрированных э-резидентами, в госказну поступило более 7 миллионов евро налогов и госпошлин, из низ около 4 миллионов евро в последнем квартале.

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