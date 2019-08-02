Э-резидентство ежемесячно приносит 1 млн евро дохода

Последний квартал для программы э-резидентства стал самым успешным в истории, сообщает организация, занимающаяся программой.

В первой половине 2019 года от фирм, зарегистрированных э-резидентами, в госказну поступило более 7 миллионов евро налогов и госпошлин, из низ около 4 миллионов евро в последнем квартале.