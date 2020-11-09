Э-понедельник начался! Смотрите, какие скидки предлагают эстонские магазины

”Если раньше объемы посылок увеличивались после Черной пятницы, то теперь видно, что все больше и больше объемы вырастают в наш собственный э-понедельник”, — сказал руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.

Кивимурд пояснил, что начавшийся сегодня в полночь э-понедельник постепенно начинает составлять конкуренцию популярному в западном мире празднику шоппинга Черной пятницы, но до сих пор среди жителей Эстонии Черная пятница все же более популярна. В этом году ситуация может измениться из-за вируса. ”Например, в США шоппинг в обычных магазинах из-за вируса становится рискованным делом, и поэтому большинство предложений Черной пятницы были перенесены на онлайн-платформы. Это означает, что магазины будут загружены огромным количеством онлайн-заказов, и заказанные товары могут прибыть позже, чем ожидается. Это особенно важно для тех, кто надеется найти хорошие предложения на рождественские подарки: Черная пятница проходит в конце ноября, и заказанные товары могут просто не успеть к Рождеству”, — отметил Кивимурд.

”Влияние э-понедельника становится заметно незамедлительно — первые посылки наши курьеры забирают уже в тот же день. Основной объем, конечно, начинает поступать в руки наших курьеров и на сортировочные линии только во вторник”, — сказал Кивимурд.

”Мы в DPD рады, что покупатели пользуются предложениями э-понедельника в частности для покупки первых подарков к Рождеству или Новому году. Это позволяет снизить нагрузку в декабре и гарантирует, что человек получит заказ без промедлений, — отметил Кивимурд. — DPD удалось добиться абсолютной углеродной нейтральности доставляемых посылок, и не подлежит никакому сомнению тот факт, что товары, заказанные в местных интернет-магазинах, оказывают на окружающую среду меньше влияния, чем товары, которые заказали с другого конца планеты”.

Акция э-понедельник проходит дважды в год — во второй понедельник ноября и мая. В рамках кампании в течение 24 часов можно воспользоваться выгодными предложениями членов Союза электронной торговли Эстонии и многочисленных интернет-магазинов. С предложениями можно ознакомиться на сайте https://esmaspaev.delfi.ee