Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира. Его обогнал президент Louis Vuitton Бернар Арно(1)
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке самых богатых людей мира в реальном времени, составляемый журналом Forbes. Самым богатым человеком мира, по версии издания, теперь является президент Louis Vuitton Бернар Арно, пишет "Медуза".
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