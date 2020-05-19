Дворы и дома - в порядок! Квартирные товарищества Маарду могут получить поддержку от города

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, спрос на поддержку от города со стороны квартирных товарищества всегда был высоким. ”Процесс подачи ходатайства довольно простой, но товарищества должны учитывать, что вместе с заполненной формой ходатайства им нужно представить и протокол общего собрания, в котором зафиксировано решение товарищества привести двор в порядок. Также необходимо убедиться, что запланированные работы не распространятся на чужую территорию. Так, например, если часть ремонтируемой дороги находится на чужой территории, то работу обязательно нужно согласовать с ее владельцем”, — советует мэр.

Пособие на приведение в порядок дворов квартирные товарищества смогут использовать для ремонта проезжей части и пешеходных дорожек, для решения проблем с отводом дождевых вод, для улучшения или сооружения зеленых зон и зон отдыха или для строительства детской или спортивной площадки. Также можно установить дополнительное освещение во дворе дома, видео наблюдение, построить или улучшить парковку, соорудить ограждения. С поддержкой города квартирные товарищества смогут установить пандусы для людей с особыми потребностями и поручни, которые сделают жизненное пространство более удобным и безопасным.

Пособие составляет до 50% от всей стоимости планируемых работ. Исключения составят работы, которые делаются в общественных интересах, их стоимость может быть компенсирована в размере 100%. Максимальная сумма пособия для одного ходатая составляет 3000 евро за один календарный год. Работы должны быть завершены к 1 декабря каждого календарного года.

Пособие на реконструкцию квартирных домов маардуские товарищества смогут использовать для реконструкции крыши, то есть для смены кровельного материала, смены несущих конструкций крыши (стропил), для утепления крыши или же реновации и утепления фасада. Это пособие предназначено для маленьких, не более чем на 20-ти квартирных домов, построенных в Маарду до 1980 года.

Размер пособия составляет до 30% от стоимости планируемых работ, но не более 5000 евро за один календарный год. В случае, если имеется общественный интерес в проведении работ, то в качестве исключения пособие может быть выдано в размере до 50% от их стоимости. Работы должны быть завершены к 31 декабря каждого календарного года.