Двойные стандарты? Семья известного защитника природы ”ценою птичьих жизней” вырубает гектары леса

Речь идет об участке леса (где растут преимущественно березы) в более чем семь гектаров, расположенном в районе Суйслепа в Вильяндимаа. Издание отмечает, что осуществлять вырубку сейчас особенно выгодно, поскольку из-за несезона техника простаивает и услугу можно приобрести дешевле обычного. В данном случае речь идет об экономии в 3000–4000 евро.

Сам Микита утверждает, что ничего о вырубке не знает. Лес принадлежит его матери, и почему она решила его вырубить именно во время т. н. ”птичьего мира”, ему неизвестно.

”Я знал, что она планирует продать лес, но не знал, что именно во время птичьего мира”, — сказал мужчина.

Его мать, Маре Микита, сообщила, что насколько ей известно, вырубка еще не началась. Да, она заключила договор с Valma Saeveski OÜ, но по нему вырубка будет производиться летом, более точная дата в документе отсутствует. По словам женщины, лесорубы отправились в лес без ее ведома. Представитель же фирмы Олав Арус заверил, что они никогда ничего не делают без ведома владельцев. От дальнейших комментариев как Маре Микита, так и Олав Арус отказались, подчеркнув, что закон они не нарушают.

Действительно, в государственных лесах в связи с периодом гнездования с 15 апреля по 15 июня действует запрет на вырубку. В частных же лесах следование запрету добровольное. Однако согласно проведенному в 2019 году исследованию, 95% владельцев лесов в Эстонии готовы соблюдать это перемирие.