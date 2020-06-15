Двойные стандарты? Семья известного защитника природы ”ценою птичьих жизней” вырубает гектары леса
Издание Eesti Päevaleht написало, что семья известного защитника природы Валдура Микита ”ценою жизни птиц” вырубает гектары леса.
Издание Eesti Päevaleht написало, что семья известного защитника природы Валдура Микита ”ценою жизни птиц” вырубает гектары леса.
Речь идет об участке леса (где растут преимущественно березы) в более чем семь гектаров, расположенном в районе Суйслепа в Вильяндимаа. Издание отмечает, что осуществлять вырубку сейчас особенно выгодно, поскольку из-за несезона техника простаивает и услугу можно приобрести дешевле обычного. В данном случае речь идет об экономии в 3000–4000 евро.
Сам Микита утверждает, что ничего о вырубке не знает. Лес принадлежит его матери, и почему она решила его вырубить именно во время т. н. ”птичьего мира”, ему неизвестно.
”Я знал, что она планирует продать лес, но не знал, что именно во время птичьего мира”, — сказал мужчина.
Его мать, Маре Микита, сообщила, что насколько ей известно, вырубка еще не началась. Да, она заключила договор с Valma Saeveski OÜ, но по нему вырубка будет производиться летом, более точная дата в документе отсутствует. По словам женщины, лесорубы отправились в лес без ее ведома. Представитель же фирмы Олав Арус заверил, что они никогда ничего не делают без ведома владельцев. От дальнейших комментариев как Маре Микита, так и Олав Арус отказались, подчеркнув, что закон они не нарушают.
Действительно, в государственных лесах в связи с периодом гнездования с 15 апреля по 15 июня действует запрет на вырубку. В частных же лесах следование запрету добровольное. Однако согласно проведенному в 2019 году исследованию, 95% владельцев лесов в Эстонии готовы соблюдать это перемирие.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Мгновенный ответ вдовы погибшего на предложенную помощь Ефремова
Эти кроссоверы почти не ломаются