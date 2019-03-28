28.03.2019, 16:45

Две трети жителей Эстонии поддерживают необходимость реформирования пенсионной системы

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rus.delfi.ee
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Rapla pensionärid
Foto: Arvi Kriis

71% жителей Эстонии считает, что в соответствии с сегодняшними демографическими трендами пенсионная система Эстонии не является стабильным долгосрочным решением и нуждается в реформировании, показало исследование Готовности к пенсии SEB проведенное банком и Kantar EMOR.

Участники пенсионного исследования SEB заметили, что целью пенсионной реформы должно быть прежде всего гарантирование пенсионерам необходимой финансовой защищенности. Следующим приоритетом возможной реформы посчитали восстановление доверия людей к системе, ее стабильность и устойчивость. Участники опроса посчитали так же важным сделать накопительные решения страны более гибкими.

„Сегодняшняя пенсионная система Эстонии ни в коем случае не требует своего полного развала, но скорее следует сфокусироваться на долговременном видении, и на том, как сделать систему более прибыльной для самих накопителей. За последнее время тема выплат из второй пенсионной ступени, а также необходимость ее изменения таким образом, чтобы увеличить наши с вами пенсии по крайней мере вдвое, получила много внимания. Новые идеи всегда приветствуются и, например, страховые агентства уже со времени установления правил постоянно говорили о необходимости более гибкой системы, особенно в связи с увеличивающейся продолжительностью жизни. Но мы должны прежде всего оценить риск всех новых поступающих идей”, заметил руководитель SEB Elu- ja Pensionikindlustuse Индрек Хольст.

Политические войны влияют негативно

Проведенное SEB Исследование готовности к пенсии подтвердило, что горячие обсуждения, проходящие на тему пенсионной системы влияют на оценку и доверие к системе негативно. Более половины участников опроса заметили, что их доверие к системе заметно упало из-за того, что на политической арене не могут достичь в этой среде достойных соглашений.

„Во время сегодняшних обсуждений на тему пенсионной системы звучат прежде всего лозунги, но не факты, исследования и анализ удачливых в этой сфере государств. Сегодняшняя политическая коммуникация выстроена на основе популизма, манипуляций и не содержит серьезных фактов и уже сама по себе наносит серьезный ущерб пенсионной системе. Последствием этого является то, что люди больше не хотят вникать в существующие проблемы и обсуждения и не желают подготавливаться к пенсии на основе существующих решений и в результате страдают все,”- прокомментировал результаты исследования Хольст.

Исследование SEB на тему готовности населения к пенсии изучает осведомленность жителей стран Балтии в вопросах пенсии, доверие к пенсионной системе, поведение людей при накоплении к пенсии и чувство уверенности в отношении своей будущей пенсии. В 2018 году в исследовании приняли участие 1500 респондентов, в т. ч. 500 человек в Эстонии. Фокус исследования этого года был сосредоточен на предпочтениях населения в отношении пенсионных фондов и сферы инвестиций, а также на необходимости реформы пенсионной системы в Эстонии.

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