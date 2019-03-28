Две трети жителей Эстонии поддерживают необходимость реформирования пенсионной системы

Участники пенсионного исследования SEB заметили, что целью пенсионной реформы должно быть прежде всего гарантирование пенсионерам необходимой финансовой защищенности. Следующим приоритетом возможной реформы посчитали восстановление доверия людей к системе, ее стабильность и устойчивость. Участники опроса посчитали так же важным сделать накопительные решения страны более гибкими.

„Сегодняшняя пенсионная система Эстонии ни в коем случае не требует своего полного развала, но скорее следует сфокусироваться на долговременном видении, и на том, как сделать систему более прибыльной для самих накопителей. За последнее время тема выплат из второй пенсионной ступени, а также необходимость ее изменения таким образом, чтобы увеличить наши с вами пенсии по крайней мере вдвое, получила много внимания. Новые идеи всегда приветствуются и, например, страховые агентства уже со времени установления правил постоянно говорили о необходимости более гибкой системы, особенно в связи с увеличивающейся продолжительностью жизни. Но мы должны прежде всего оценить риск всех новых поступающих идей”, заметил руководитель SEB Elu- ja Pensionikindlustuse Индрек Хольст.

Политические войны влияют негативно

Проведенное SEB Исследование готовности к пенсии подтвердило, что горячие обсуждения, проходящие на тему пенсионной системы влияют на оценку и доверие к системе негативно. Более половины участников опроса заметили, что их доверие к системе заметно упало из-за того, что на политической арене не могут достичь в этой среде достойных соглашений.