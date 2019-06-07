Две схемы в одном деле: налоговый департамент задержал девять подозреваемых в преступлениях с налогами и акцизами

Пыхьяская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте четверых из них, и суд удовлетворил это ходатайство. Вдобавок по ходатайству прокуратуры суд дал разрешение арестовать имущество подозреваемых стоимостью 1,6 млн евро.

Ведущая делопроизводство окружной прокурор Сильвия Круусмаа пояснила, что данное уголовное дело делает особенным то, что внутри одного уголовного дела обнаружено наличие двух разных мошеннических схем, с которыми связаны две преступные группы в определенной степени совпадающие по части людей.

Из девяти задержанных Налогово-таможенным департаментом лиц троих мужчин подозревают в оказании услуги фабрики счетов множеству реально действующих коммерческих объединений. Фабрика счетов действовала с июня 2017 года и в свою очередь контролировала шесть подставных коммерческих объединений, от имени которых разным предприятиям выдавали фальшивые счета для уменьшения налоговой обязанности. Общий оборот фабрики счетов был более 10,7 миллиона евро, и в общей сложности у нее было 158 пользователей.