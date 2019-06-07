Две схемы в одном деле: налоговый департамент задержал девять подозреваемых в преступлениях с налогами и акцизами

Работники отдела расследований Налогово-таможенного департамента (MTA) в конце мая задержали девять человек, которых подозревают в уменьшении налоговой обязанности на основании фиктивных счетов в общей сложности на 870 000 евро и мошенничестве с акцизами на 1,1 миллиона евро.
Пыхьяская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте четверых из них, и суд удовлетворил это ходатайство. Вдобавок по ходатайству прокуратуры суд дал разрешение арестовать имущество подозреваемых стоимостью 1,6 млн евро.
Ведущая делопроизводство окружной прокурор Сильвия Круусмаа пояснила, что данное уголовное дело делает особенным то, что внутри одного уголовного дела обнаружено наличие двух разных мошеннических схем, с которыми связаны две преступные группы в определенной степени совпадающие по части людей.
Из девяти задержанных Налогово-таможенным департаментом лиц троих мужчин подозревают в оказании услуги фабрики счетов множеству реально действующих коммерческих объединений. Фабрика счетов действовала с июня 2017 года и в свою очередь контролировала шесть подставных коммерческих объединений, от имени которых разным предприятиям выдавали фальшивые счета для уменьшения налоговой обязанности. Общий оборот фабрики счетов был более 10,7 миллиона евро, и в общей сложности у нее было 158 пользователей.
Также установили, что преступная группа с января 2018 года до февраля 2019 года организовывала мнимую отправку акцизных товаров (пива и вина) во временном освобождении от акциза на акцизные склады в Германии. На самом деле акцизный товар оставался в Эстонии, и его втайне продавали без уплаты налогов разным эстонским коммерческим объединениям. В результате мошенничества не поступило более миллиона евро акциза, и одновременно мнимой продажей товара внутри ЕС скрыли обязанность по уплате налога с оборота в сумме 340 000 евро.
Еще группа лиц в феврале 2019 года организовала тайный ввоз акцизного товара (вина) из Испании. Вино привезли в Эстонию во временном освобождении от акциза, но весь товар не попал в Эстонии на акцизный склад и с него не заплатили предусмотренный законом акциз. В результате деятельности государству не поступила 61 000 евро акциза.
Досудебное следствие по уголовному делу ведет отдел расследований Налогово-таможенного департамента под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
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