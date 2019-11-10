Две литовские компании проводят эксперимент: они перешли на 6-часовой рабочий день

В сентябре прошлого года компании, предоставляющие услуги проектирования и монтажа инженерных сетей зданий, решили провести эксперимент и работать не с 8 до 17, а с 9 до 16 часов, зарплаты у работников не меняли.

Представитель компаний Valandinis и Engineer Юрий Ланецкий рассказал, что компании намерены понемногу идти к дальнейшему сокращению рабочего дня.

"Сокращение рабочего дня с 9 до 16 ч. оправдало себя больше чем на 100%. У нас увеличилась прибыль, мы стали счастливее, это хорошо действует, все этим пользуются. В марте мы планировали сократить рабочий день еще, но не сделали этого. (…) Сами работники сказали, что не готовы к этому. Руководство выступало за сокращение, но руководители среднего звена поосторожничали.

Сейчас около 15 ч. у нас в офисе людей не остается. До сих пор два года мы работали в сокращенном режиме, но неофициально. Просто так получалось. Сейчас мы сами делаем работу, знаем, что никому мы не нужны, и идем домой", — сказал Ланецкий.

В компании Valandinis работают 7 человек, а Engineer — 16. Средняя зарплата в Valandinis в сентябре была 1455, а в Engineer — 1564 евро "на бумаге".

Ланецкий сказал, что коллектив у них небольшой, поэтому люди сработались, им хочется прийти на работу, побыть вместе. "Возможно, если бы мы, как планировали, сократили бы рабочий день до 4 часов, то людям нечего было бы делать", — сказал ланецкий.

Кроме того, работники компании могут сами составлять график под себя.

Например, в Engineer часть работников работает с 7 до 14 ч., другие с 9 до 16 ч. В компании Valandinis одни работают с 9, но бывает, что работает кто-то с 13 до 19 ч.

Ланецкий считает, что к такому режиму должны переходить все компании.