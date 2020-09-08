Два работника TransferWise заразились коронавирусом, весь коллектив отправили по домам

У двух работников эстонского представительства лондонского финтех-предприятия TransferWise обнаружили коронавирус — предприятие среагировало быстро, и сотни работников сразу же отправили обратно на удаленную работу.
"В нашей таллиннской конторе подтверждено два случая Covid-19. Мы незамедлительно закрыли свою контору 31 августа и провели глубокую очистку всех помещений", — сказал Forte представитель предприятия.
По его словам, руководство Transferwise внимательно следит за ситуацией, но сейчас таллиннская команда продолжает работать удаленно и контора останется закрытой до следующего сообщения.
Представитель предприятия отметил, что все услуги TransferWise — сетевые и для клиентов все продолжается как обычно.
По данным Krediidiinfo, в эстонском представительстве TransferWise работает 954 человека.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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