08.09.2020, 14:41

Два работника TransferWise заразились коронавирусом, весь коллектив отправили по домам

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Айвар Пау
EST
Transferwise Eesti filiaal LTD büroo
Transferwise Eesti filiaal LTD bürooFoto: Kalle Veesaar

У двух работников эстонского представительства лондонского финтех-предприятия TransferWise обнаружили коронавирус — предприятие среагировало быстро, и сотни работников сразу же отправили обратно на удаленную работу.

"В нашей таллиннской конторе подтверждено два случая Covid-19. Мы незамедлительно закрыли свою контору 31 августа и провели глубокую очистку всех помещений", — сказал Forte представитель предприятия.

По его словам, руководство Transferwise внимательно следит за ситуацией, но сейчас таллиннская команда продолжает работать удаленно и контора останется закрытой до следующего сообщения.

Представитель предприятия отметил, что все услуги TransferWise — сетевые и для клиентов все продолжается как обычно.

По данным Krediidiinfo, в эстонском представительстве TransferWise работает 954 человека.

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