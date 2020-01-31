31.01.2020, 11:45

Два министра работают, нарушая закон?


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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

Согласно Конституции, члены правительства ЭР не могут занимать другие государственные должности и входить в правление или совет доходных предприятий. Похоже, что в отношении Таави Ааса и Тыниса Лукаса это правило не действует.

Так, министр экономики и коммуникаций Таави Аас состоит в совете Põltsamaa Varahalduse OÜ и является председателем совета Ида-Таллиннской центрально больницы. Министр культуры Тынис Лукас является членом совета OÜ Ilmamaa Kirjastus.

Поскольку многие больницы являются целевыми учреждениями, то формально с ними проблем возникать не должно. Однако Ида-Талиннская центральная больница действует в качестве акционерного общество, что указывает на то, что это доходное предприятие.

Таави Аас сказал Delfi, что при вступлении в должность министра спросил у государственного секретаря Паймара Петеркопа, может ли членство в совете послужить препятствием. ”Он ответил, что по сути нет, но поинтересовался, сколько это будет требовать времени”, — сказал Аас.

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Тынис Лукас сообщил, что не один раз просил специалистов проанализировать свои экономические интересы, и никаких противоречий выявлено не было.

По словам присяжного адвоката Нормана Ааса, проблема может заключаться в том, что термин ”доходное предприятие” на сегодня ни в одном их других законов не употребляется, в результате чего его суть не совсем ясна. При этом в классическом понимании коммерческие объединения всегда относились к доходным предприятиям. ”Мне не известно, чтобы эта практика изменилась”, — отметил Аас.

Как сказал Delfi Таави Аас, по этому вопросу он обратился к канцлеру права и если выяснится, что расхождения с Конституцией все же имеются, то он откажется от места председателя правления.

Комментариев у канцлера права Юлле Мадиске и государственного секретаря Таймара Петеркопа на момент выхода статьи получить не удалось.

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