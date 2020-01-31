Два министра работают, нарушая закон?

Так, министр экономики и коммуникаций Таави Аас состоит в совете Põltsamaa Varahalduse OÜ и является председателем совета Ида-Таллиннской центрально больницы. Министр культуры Тынис Лукас является членом совета OÜ Ilmamaa Kirjastus.

Поскольку многие больницы являются целевыми учреждениями, то формально с ними проблем возникать не должно. Однако Ида-Талиннская центральная больница действует в качестве акционерного общество, что указывает на то, что это доходное предприятие.

Таави Аас сказал Delfi, что при вступлении в должность министра спросил у государственного секретаря Паймара Петеркопа, может ли членство в совете послужить препятствием. ”Он ответил, что по сути нет, но поинтересовался, сколько это будет требовать времени”, — сказал Аас.

Тынис Лукас сообщил, что не один раз просил специалистов проанализировать свои экономические интересы, и никаких противоречий выявлено не было.

По словам присяжного адвоката Нормана Ааса, проблема может заключаться в том, что термин ”доходное предприятие” на сегодня ни в одном их других законов не употребляется, в результате чего его суть не совсем ясна. При этом в классическом понимании коммерческие объединения всегда относились к доходным предприятиям. ”Мне не известно, чтобы эта практика изменилась”, — отметил Аас.