Два министра работали, нарушая закон. Таави Аас покидает пост председателя совета Ида-Таллиннской центральной больницы

После обращения Delfi Таави Аас направил соответствующий запрос канцлеру права Юлле Мадизе и она подтвердила, что министры не должны состоять в правлении и совете доходных предприятий. После этого Таави Аас сообщил Delfi, что подает в отставку как посла члена совета Põltsamaa Varahalduse OÜ, так и поста председателя совета Ида-Таллиннской центрально больницы. У Тыниса Лукаса пока комментариев получить не удалось.

Утром мы написали, что министр экономики и коммуникаций Таави Аас состоит в совете Põltsamaa Varahalduse OÜ и является председателем совета Ида-Таллиннской центрально больницы. Министр культуры Тынис Лукас является членом совета OÜ Ilmamaa Kirjastus.

Поскольку многие больницы являются целевыми учреждениями, то формально с ними проблем возникать не должно. Однако Ида-Талиннская центральная больница действует в качестве акционерного общество, что указывает на то, что это доходное предприятие.

Таави Аас сказал Delfi, что при вступлении в должность министра спросил у государственного секретаря Паймара Петеркопа, может ли членство в совете послужить препятствием. ”Он ответил, что по сути нет, но поинтересовался, сколько это будет требовать времени”, — сказал Аас.

Тынис Лукас сообщил, что не один раз просил специалистов проанализировать свои экономические интересы, и никаких противоречий выявлено не было.