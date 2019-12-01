Дроны, военная техника и сотни детей. В Таллинне состоялся Robotex 2019

Вторая разработка института — катер Nymo, который может перемещаться по заданным GPS точкам в море и выполнять различные задачи: доставить груз, забрать мусор с острова. Катер работает на электроэнергии. И может пройти до 50 км на одном заряде. Кстати, Nymo уже можно увидеть в Балтийском море!
Также среди разработок можно увидеть и робот, который автоматизировано моет окна. Кстати его продают уже и в Латвии, и в Белоруси, и даже в Украине. Также много стендов было посвящено виртуальной реальности. И как говорят представители RIA.com Marketplaces, эта технология будет популярна, но не везде.
— Виртуальные очки еще слабо проникли на рынок. Но их уже используют для коммуникации в бизнесе, для совместных заседаний и проектировок. В будущем мы планируем использовать виртуальные туры для клиентов, которые хотят приобрести недвижимости с помощью нашей платформы DOM.RIA.com, Пока что у нас внедрена съемка на 360 градусов,— говорит член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.
Также он уверен, что такие фестивали будут приносить результат.
— Фестиваль Robotex International очень важен для Таллинна и для страны в целом. Мы должны воспитывать своих разработчиков. Они будут создавать роботов и автоматизировать процессы, на которые мы сейчас тратим огромные деньги. Дети, которые сегодня могут собрать робота, в дальнейшем будут приносить пользу нашей стране: создавать их для обучения, безопасности и широкого спектра услуг,— сказал в заключение Артем Уманец.
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