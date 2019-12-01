Дроны, военная техника и сотни детей. В Таллинне состоялся Robotex 2019

В Таллинне прошел ежегодный фестиваль Robotex International, на который приехали тысячи людей: от инженеров и до детей. Участники из эстонской компании RIA.com Marketplaces рассказывают про самое интересное, что тут можно было увидеть.
Дроны для фотографирования и составления карт, корабль для доставки грузов, гоночные болиды, автомобиль для чистки снега, роботы для мойки окон, и даже самоходка для военных.
Как сообщают организаторы, арену разбили на несколько секторов. В центре разместились игровые стенды, стойки с виртуальными очками, различные 3D-принтеры и роботы, которые, например, должны были собрать кубик-рубик.
Основными участниками фестиваля были дети. Они съехались сюда с разных стран: с Японии, России, Латвии, Литвы и других стран. Каждого ребенка можно было увидеть с собственноручно собранным роботом, который должен был участвовать в баттле-сумо. Для этого два небольших робота помещают в центр круга, и начинается бой. Тот робот, который окажется за белой линией круга — проиграл. Все серьезно. С судьями и правилами.
Но были среди разработок и довольно серьезные. Например, настоящая военная самоходка от Milrem Robotics, которая может быть по-разному модернизирована военными: для доставки провианта или для установки настоящей пушки и пулемета.
Также разработчики из новой лаборатории электроники и мехатроники Таллиннского технического университета представили свои разработки. Первая — дрон. Но не простой. А для того, чтобы контролировать состояние водоемов и лесов. Чтобы составлять различные карты местности. Он может развивать скорость до 130 км/час и подниматься до 3 км в высоту. И время полета тоже удивляет — около двух часов!
Вторая разработка института — катер Nymo, который может перемещаться по заданным GPS точкам в море и выполнять различные задачи: доставить груз, забрать мусор с острова. Катер работает на электроэнергии. И может пройти до 50 км на одном заряде. Кстати, Nymo уже можно увидеть в Балтийском море!
Также среди разработок можно увидеть и робот, который автоматизировано моет окна. Кстати его продают уже и в Латвии, и в Белоруси, и даже в Украине. Также много стендов было посвящено виртуальной реальности. И как говорят представители RIA.com Marketplaces, эта технология будет популярна, но не везде.
— Виртуальные очки еще слабо проникли на рынок. Но их уже используют для коммуникации в бизнесе, для совместных заседаний и проектировок. В будущем мы планируем использовать виртуальные туры для клиентов, которые хотят приобрести недвижимости с помощью нашей платформы DOM.RIA.com, Пока что у нас внедрена съемка на 360 градусов,— говорит член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.
Также он уверен, что такие фестивали будут приносить результат.
— Фестиваль Robotex International очень важен для Таллинна и для страны в целом. Мы должны воспитывать своих разработчиков. Они будут создавать роботов и автоматизировать процессы, на которые мы сейчас тратим огромные деньги. Дети, которые сегодня могут собрать робота, в дальнейшем будут приносить пользу нашей стране: создавать их для обучения, безопасности и широкого спектра услуг,— сказал в заключение Артем Уманец.
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