Дроны, военная техника и сотни детей. В Таллинне состоялся Robotex 2019

Дроны для фотографирования и составления карт, корабль для доставки грузов, гоночные болиды, автомобиль для чистки снега, роботы для мойки окон, и даже самоходка для военных.

Как сообщают организаторы, арену разбили на несколько секторов. В центре разместились игровые стенды, стойки с виртуальными очками, различные 3D-принтеры и роботы, которые, например, должны были собрать кубик-рубик.

Основными участниками фестиваля были дети. Они съехались сюда с разных стран: с Японии, России, Латвии, Литвы и других стран. Каждого ребенка можно было увидеть с собственноручно собранным роботом, который должен был участвовать в баттле-сумо. Для этого два небольших робота помещают в центр круга, и начинается бой. Тот робот, который окажется за белой линией круга — проиграл. Все серьезно. С судьями и правилами.

Но были среди разработок и довольно серьезные. Например, настоящая военная самоходка от Milrem Robotics, которая может быть по-разному модернизирована военными: для доставки провианта или для установки настоящей пушки и пулемета.

Также разработчики из новой лаборатории электроники и мехатроники Таллиннского технического университета представили свои разработки. Первая — дрон. Но не простой. А для того, чтобы контролировать состояние водоемов и лесов. Чтобы составлять различные карты местности. Он может развивать скорость до 130 км/час и подниматься до 3 км в высоту. И время полета тоже удивляет — около двух часов!