DPD расширяет сеть посылочных автоматов в Эстонии

Благодаря масштабному расширению сети количество посылочных автоматов DPD в Эстонии увеличится на 100 единиц, достигнув 207. В прошлом году компания DPD установила в Эстонии 32 новых посылочных автомата и расширила 21 существующий.

”Размещая новые посылочные автоматы, мы поставили перед собой цель максимально приблизиться к людям, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Наша курьерская служба оптимизирована уже очень хорошо. Клиент может в режиме реального времени следить за тем, как далеко находится курьер с посылкой и когда именно курьер до него доберется. Мы также хотим устанавливать посылочные автоматы максимально близко к людям, чтобы для получения или отправки посылки не приходилось совершать отдельную поездку”.

”Чтобы быть ближе к клиентам, мы уплотняем свою сеть в крупных городах и небольших регионах”, — отметил Кирсс.

Исполнительный директор DPD Eesti добавил, что посылочные автоматы DPD теперь появятся во многих населенных пунктах, где до сих пор их не было вообще. Новые посылочные автоматы буду установлены, например, в Авинурме, Выхма, Клоога, Ахья и ряде других населенных пунктов.

Установка новых посылочных автоматов начнется в сентябре и, как ожидается, будет завершена к марту. Помимо 100 новых посылочных автоматов в Эстонии, 270 посылочных автоматов будут также установлены в Латвии и Литве, а общий объем инвестиций в проект в странах Балтии составит 8 миллионов евро.

По первоначальным планам новые автоматы появятся более чем в 40 волостях, в некоторых из которых до сих пор автоматов DPD не было вообще.

Новые посылочные автоматы DPD — последняя модель производителя KEBA. Их важнейшим отличием являются более удобные для пользователей расположенные под углом экраны. Установкой устройств занимается Hansab.

В настоящее время у DPD Европе имеется более 47 000 пунктов получения посылок, из которых в странах Балтии после расширения будет 640, а в Эстонии 206.