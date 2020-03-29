DPD призывает использовать бесконтактную доставку

Кивимурд пояснил, что у DPD были планы завершить разработку бесконтактной услуги и запустить ее этим летом — прежде всего, чтобы курьеры имели возможность доставлять посылки и когда клиента нет дома. ”Перед частными домами, как правило, достаточно мест, где курьер может оставить посылку так, чтобы она не бросалась в глаза посторонним”, — сказал Кивимурд.
До сих пор, заказывая в среде самообслуживания бесконтактную доставку, клиенты просили курьеров оставлять посылки, например, на террасе за домом, в запаркованной во дворе машине или сразу за внешней дверью, которые специально для этого оставляли открытыми. ”Иногда для курьеров готовят и специальные места — например, повешенный на забор мешок или стоящая рядом садовая тачка. Курьерам особенно помогает, если люди также отмечают, что собаки могут лаять, но к приезду курьера будут надежно закрыты в доме”, — добавил Кивимурд
Для борьбы с распространением вируса компания DPD принимает разнообразные меры и просит клиентов следовать указаниям о том, как защитить себя и других, принимая или отправляя посылки. Всю необходимую информацию, инструкции и меняющиеся в зависимости от развития ситуации данные об ограничениях в мире можно найти в специальном разделе на сайте DPD.
DPD желает всем сохранять спокойствие и соблюдать правила гигиены.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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