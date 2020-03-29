DPD призывает использовать бесконтактную доставку

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд пояснил, что для борьбы с распространением вируса уже некоторое время назад предприятие приняло ряд мер, позволяющих сократить физические контакты между людьми. Например, клиенты не ставят подписи на сканерах, а курьеры передают посылки бесконтактным образом. ”Еще до начала пандемии мы разрабатывали функцию, при помощи которой клиенты могли бы пользоваться бесконтактной доставкой. В сложившейся ситуации мы существенно ускорили работу над этим проектом и уже смогли запустить его. Мы призываем клиентов пользоваться новой возможностью в нашей среде самообслуживания, поскольку она заметно упрощает и ускоряет доставку посылок”, — сказал Кивимурд.

Преимуществом выбора бесконтактной доставки в среде самообслуживания является то, что клиент может заранее указать место, где курьеру следует оставить посылку. В указанный промежуток времени курьер оставляет посылку в нужном месте, фотографирует ее и может немедленно отправляться к следующему клиенту. Все происходит быстрее и без задержек.

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”Поскольку сейчас у курьеров работы существенно больше, если клиенты будут выбирать бесконтактную доставку, это станет для нас важным подспорьем”, — отметил Кивимурд. Перед получением посылки клиенту приходит SMS-сообщение или электронное письмо, где, помимо прочего, содержится ссылка на среду самообслуживания. Мы просим клиентов по возможности отметить, где именно курьер DPD может оставить посылку.