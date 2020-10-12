DPD приступила к установке 100 новых посылочных автоматов

Благодаря масштабному расширению сети количество посылочных автоматов DPD в Эстонии увеличится на 100 единиц, достигнув 207. В прошлом году компания DPD установила в Эстонии 32 новых посылочных автомата и расширила 21 существующий.

”Размещая новые посылочные автоматы, мы поставили перед собой цель максимально приблизиться к людям, — сказал исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — В ближайшие недели посылочные автоматы станут доступны и там, где их до сих пор не было. Среди первых, например, будут Клоога, Аэгвийду, Авинурме, Выхма, Ахья и ряд других населенных пунктов”.

Кирсс добавил, что поскольку курьерская служба DPD оптимизирована уже очень хорошо, клиент может в режиме реального времени следить за тем, как далеко находится курьер с посылкой и когда именно курьер до него доберется: ”Мы также хотим устанавливать посылочные автоматы максимально близко к людям, чтобы для получения или отправки посылки не приходилось совершать отдельную поездку”.

В среднем установка одного нового посылочного автомата занимает до трех часов, работу выполняют два человека. Установленным впервые автоматам требуется еще несколько дней для настройки систем, прежде чем с их помощью можно будет отправлять и получать посылки.

”В ближайшие недели мы будем устанавливать по два новых посылочных автомата ежедневно. Ожидается, что к марту новое место найдут все 100 новых автоматов, — пояснил Ремо Кирсс. — Помимо 100 новых посылочных автоматов в Эстонии, 270 посылочных автоматов будут также установлены в Латвии и Литве, а общий объем инвестиций в проект в странах Балтии составит 8 миллионов евро”.

Новые посылочные автоматы DPD — последняя модель производителя KEBA. Их важнейшим отличием являются более удобные для пользователей расположенные под углом экраны. Установкой устройств занимается Hansab.

В настоящее время у DPD Европе имеется более 47 000 пунктов получения посылок, из которых в странах Балтии после расширения будет 640, а в Эстонии 206.

Согласно последнему заказанному концерном DPD исследованию электронной торговли, жители Эстонии чаще всего пользуются именно посылочными автоматами (80% опрошенных). Жители Латвии пока еще предпочитают заказывать посылки домой, а автоматы занимают второе место по популярности (45% опрошенных), тогда как в Литве посылки в автоматы заказывают 42% онлайн-покупателей.