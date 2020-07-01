DPD пополнит свою сеть сотней новых посылочных автоматов по всей Эстонии

Наряду с сотней новых посылочных автоматов в Эстонии 270 автоматов также будут установлены в Латвии и Литве, причем суммарный объем инвестиций в страны Балтии достигнет 8 миллионов евро. В прошлом году в Эстонии компания DPD установила 32 новых автомата и расширила 21 имеющийся.

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс пояснил, что установка новых автоматов начнется в сентябре и предположительно закончится в марте: ”Сегодня в небольших населенных пунктах люди не имеют возможности выбирать между посылочными автоматами разных предприятий. Вместе с тем и частные лица шлют друг другу посылки все чаще. Поэтому мы приняли решение сфокусироваться именно на том, чтобы новые автоматы появились поблизости от места жительства клиентов. Мы добавим много посылочных автоматов в небольшие населенные пункты по всей Эстонии, а в крупных городах хотим стать еще ближе к людям — здесь приоритетом являются районы многоквартирных и частных жилых домов”.

Кирсс добавил, что поскольку определены не все места установки новых автоматов, местные самоуправления, волости и т.д. могут сообщить DPD, где именно они хотели бы видеть новые посылочные автоматы. По первоначальным планам новые автоматы появятся более чем в 40 волостях, в некоторых из которых до сих пор автоматов DPD не было вообще.

Исследования в области онлайн-торговли продемонстрировали, что 81% делающих покупки в Интернете считают важным иметь возможность выбора способа доставки или курьерской компании. ”Установив новые автоматы, мы хотим удовлетворить такие пожелания и надеемся, что размещение посылочных автоматов в небольших населенных пунктах поможет поддержать местное малое предпринимательство”, — отметил Кирсс.

Важнейшим отличием новых посылочных автоматов DPD марки KEBA являются более удобные для пользователей расположенные под углом экраны. Установкой устройств занимается Hansab.

В настоящее время у DPD Европе имеется более 47 000 пунктов получения посылок, из которых в странах Балтии после расширения будет 640, а в Эстонии 206.