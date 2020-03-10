DPD: мы достигли углеродной нейтральности еще в 2013 году

”Действительно, компания DPD уже давно может предложить своим клиентам углеродно-нейтральную доставку посылок, причем мы никогда не брали за это с клиентов никакой дополнительной платы. Такой подход — базовая стратегия всего концерна”, — пояснила руководитель по персоналу и защите окружающей среды DPD Eesti Анника Оруаас посредством пресс-релиза.

”В мировом масштабе Эстония отличается очень чистой окружающей средой и воздухом. Однако, будучи ответственным бизнесом, мы не могли оставаться равнодушными и считать, что происходящее в других странах нас не касается. Мы все живем на одной планете и хотим оставить детям чистую природу”, — отметила Оруаас.

”Множество умных решений позволило нам достичь полной углеродной нейтральности еще в 2013 году, и во всем, что мы делаем, мы отдаем приоритет именно экологии. Важный фактор тут — постоянная оптимизация. Примерно половина сокращения выбросов СО2 в компании DPD стала возможной именно в результате оптимизации”, — добавила Оруаас. Используемое DPD программное обеспечение каждое утро рассчитывает оптимальный маршрут для курьеров именно на этот день, сокращая тем самым количество проезжаемых километров.

Значительную экономию обеспечило и внедрение других дигитальных решений. Например, созданная для клиентов среда самообслуживания, где человек может указать, где именно и в какое время он хочет получить посылку, позволила заметно сократить количество ”порожних” поездок курьеров.