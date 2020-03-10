DPD: мы достигли углеродной нейтральности еще в 2013 году

Компания DPD также вкладывает большие средства в экологичность своих автопарка и инфраструктуры. ”Мы регулярно обновляем автопарк, чтобы использовать наиболее эффективные и экологичные автомобили, задействуем все больше альтернативных транспортных средств, таких как электромобили и велосипеды, а также привлекаем пеших курьеров и делаем экологичнее свои здания. Мы подсчитали, что использование экологичных автомобилей наряду с обучением курьеров приемам экономичной езды позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 2000 тонн в год”, — рассказала Оруаас.
Дигитальные решения в сочетании с более экологичной инфраструктурой позволяют концерну DPD экономить на топливе и времени в среднем около 10%. Ежедневно на дороги выезжают тысячи автомобилей DPD, и 10% экономия является весьма заметной.
Оруаас добавила, что концерн очень внимательно изучает влияние на окружающую среду посылочных автоматов и их роль в сокращении выбросов СО2 — доставка в почтовый автомат существенно более экологична, чем транспортировка посылок каждому клиенту домой.
Наряду с сокращением экологического следа концерн DPD запустил по всему миру множество разных инициатив с целью добиться достижения полной углеродной нейтральности. Например, предприятие финансирует ряд проектов производства зеленой энергии — от сбора газа на мусорных свалках и его дальнейшего использования в Бразилии до возведения парков ветрогенераторов в Индии.
Быстрый рост электронной торговли означает, что процесс покупки становится все проще и доступнее, а объемы перевозимых товаров постоянно растут. Также увеличивается потребность в ответственном ведении бизнеса. ”Нам очень приятно видеть, что экологические ценности привлекают все больше внимания — различные предприятия и клиенты все чаще интересуются, насколько экологичной является деятельность их партнеров. Уже многие крупные компании принимают это в расчет в своей работе и ищут поставщиков, разделяющих с ними общие ценности, — отметила Оруаас. — Было бы ведь немного странно, если бы, например, эко-магазин использовал вредные для природы упаковку или транспорт”.
В 2018 году концерн DPD доставил по всему миру 1 214 873 718 посылок. Это привело к выбросам 997 569 тонн CO2, т.е. 0,821 кг углекислого газа на одну посылку.
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