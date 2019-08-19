Дожили! Скоро эстонским вкладчикам придется платить банкам за свои сбережения?

"Чем более ниже процентная ставка и чем дольше эта среда будет длиться, тем более вероятность того, что к крупным бизнес-клиентам будет применена отрицательная процентная ставка для вкладов", — сказал руководитель отдела инвестиций и анализа рисков банка Luminor Андрей Скворцов.

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