Дожили! Скоро эстонским вкладчикам придется платить банкам за свои сбережения?

Банки Северных стран обсуждают возможность введения отрицательной процентной ставки для вкладов клиентов. Первыми такое новшество могут ощутить на себе бизнес-клиенты, пишет Äripäev.
"Чем более ниже процентная ставка и чем дольше эта среда будет длиться, тем более вероятность того, что к крупным бизнес-клиентам будет применена отрицательная процентная ставка для вкладов", — сказал руководитель отдела инвестиций и анализа рисков банка Luminor Андрей Скворцов.
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