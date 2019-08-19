19.08.2019, 11:30

Дожили! Скоро эстонским вкладчикам придется платить банкам за свои сбережения?

 (56)
rus.delfi.ee
EST 20
Дожили! Скоро эстонским вкладчикам придется платить банкам за свои сбережения?
Priit Simson

Банки Северных стран обсуждают возможность введения отрицательной процентной ставки для вкладов клиентов. Первыми такое новшество могут ощутить на себе бизнес-клиенты, пишет Äripäev.

"Чем более ниже процентная ставка и чем дольше эта среда будет длиться, тем более вероятность того, что к крупным бизнес-клиентам будет применена отрицательная процентная ставка для вкладов", — сказал руководитель отдела инвестиций и анализа рисков банка Luminor Андрей Скворцов.

Подробнее читайте в Äripäev.

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