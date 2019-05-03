Дождь нанес ветропарку братьев Сынаялг ущерб в размере полумиллиона евро: они намерены востребовать его с государства

Eleon отмечает, что из-за вмешательства в монтажные работы со стороны Департамента технического надзора и установленного полицией запрета на пребывание на территории парка генератор не был подсоединен к лопастям и оказался таким образом уязвимым для погодных условий. Вчера застройщику спустя три с половиной часа после запросы было позволено накрыть генератор, но к тому времени он уже успел получить масштабные повреждения.

Член правления Eleon AS Олег Сынаялг отмечает, что они с самого начала говорили о том, что погодные условия могут повредить ветряки и просили разрешения довести до конца монтажные работы.

”Результат налицо — вчера один из генераторов получил необратимые повреждения”, — сказал бизнесмен.

Он добавил, что по предварительной оценке ущерб составил более полумиллиона евро, которые фирма намерена востребовать с государства.

”Этот ущерб нанесен непосредственно некомпетентными решениями и оценками чиновников. Его оплатят налогоплательщики, поскольку, в отличие от предпринимателей, чиновники не несут ни за что ответственность”, — сказал Сынаялг.