Доверчивого пенсионера обманули один раз, затем другой. Теперь с него через суд требуют 45 000 евро за займ, который он не брал

Однако юристы подозревают в махинациях местную фирму, которая получила подпись пенсионера на договор о займе в рамках другого дела. Все началось с того, что некоторое время назад мужчина попал в аварию. Виновник ДТП попросил не сообщать в страховую фирму и обещал сам возместить все расходы. Этого не произошло, и пенсионер обратился в фирму по востребованию долгов, объявление нашел в газете.

Представитель фирмы попросил его подписать различные бумаги, которые, как утверждал, были связаны с востребованием ущерба от аварии. Юристы подозревают, что этот же представитель фирмы подсунул пенсионеру и договор о займе. На договоре, действительно, стоит подпись пенсионера, но о содержании договора ему ничего не известно. Также ничто не указывает на то, что он обладал 45 000 евро наличных. Ни банковские счета, ни различные запросы этого не подтверждают.

Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Юрист бюро Артем Морозов направил в прокуратура жалобу, в которой требует возбуждения уголовного дела.

По словам Морозова, юристы часто сталкиваются с мошенниками, которые пытаются использовать состояние здоровья пожилых людей для получения денег или недвижимости.