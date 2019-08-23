23.08.2019, 09:30

Доверчивого пенсионера обманули один раз, затем другой. Теперь с него через суд требуют 45 000 евро за займ, который он не брал

 (13)
rus.delfi.ee
EST 15
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

В Eesti Õigusbüroo обратились родственники 70-летнего мужчины, с которого лжекредиторы через суд требуют возврата 45 000 евро. Утверждается, будто мужчина занял эти деньги в виде наличных у зарегистрированной в Великобритании фирмы и не вернул в срок.

Однако юристы подозревают в махинациях местную фирму, которая получила подпись пенсионера на договор о займе в рамках другого дела. Все началось с того, что некоторое время назад мужчина попал в аварию. Виновник ДТП попросил не сообщать в страховую фирму и обещал сам возместить все расходы. Этого не произошло, и пенсионер обратился в фирму по востребованию долгов, объявление нашел в газете.

Представитель фирмы попросил его подписать различные бумаги, которые, как утверждал, были связаны с востребованием ущерба от аварии. Юристы подозревают, что этот же представитель фирмы подсунул пенсионеру и договор о займе. На договоре, действительно, стоит подпись пенсионера, но о содержании договора ему ничего не известно. Также ничто не указывает на то, что он обладал 45 000 евро наличных. Ни банковские счета, ни различные запросы этого не подтверждают.

Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Юрист бюро Артем Морозов направил в прокуратура жалобу, в которой требует возбуждения уголовного дела.

По словам Морозова, юристы часто сталкиваются с мошенниками, которые пытаются использовать состояние здоровья пожилых людей для получения денег или недвижимости.

”Совершенно ясно, что государство должно вносить существенный вклад в предотвращение подобных случаев мошенничества, чтобы выманить у наших стариков деньги или недвижимость было не так просто. В этом случае также полиция отказалась возбуждать уголовное дело, хотя в наших глазах состав имеется. Кстати, в Eesti Õigusbüroo в связи с этой же фирмой и этим же представителем обращались и раньше. Это указывает на явно систематическую деятельность в виде финансового обмана”, — говорит он.

”Моя рекомендация — присматривайте за своими близкими и будьте в курсе того, что происходит в их жизни. Особенно, если речь идет о пожилом человеке с проблемами со здоровьем, будь то деменция или что-то другое. Именно такие люди являются легкой добычей для мошенников”, — резюмирует Морозов.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: