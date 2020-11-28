Достойные помощники: для чего в шахтах Eеsti Energia используют дроны?

Маркшейдер, или инженер по шахтным измерениям, больше не должен подниматься по уступам сланцевых складов и отвалов, он собирает необходимые данные, запуская в воздух дрон. ”Конечно, он должен установить возле складов или отвалов маркерные точки, но их установка в разы безопаснее, чем измерение всего склада или отвала вручную”, — сказал председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола.

По его словам, внедрение дронов имеет еще один важный положительный эффект, помимо безопасности. ”Облет с помощью дронов занимает в разы меньше времени, чем классическое измерение. Например, остатки на сланцевом складе шахты ”Эстония” можно измерить примерно за час, а не за полдня”, — отметил Вайнола.

Дополнительное время уходит на анализ данных, поскольку дрон ”собирает” гораздо больше данных, чем ручное измерение, но эту работу выполняет компьютер под умным руководством маркшейдера.

”Если посмотреть на более общую картину, то использование современных технологий способствует безопасности, оперативности и эффективности всего производственного процесса”, — добавил Вайнола.

Дроны, используемые на производственных предприятиях Enefit Kaevandused, не нуждаются в множестве измерительных точек на земле для того, чтобы ориентироваться. Тестирование точности измерений при помощи дронов показало, что разница с обычным измерением очень мала.

”Мы сравнили результаты измерения при помощи дронов в реальном времени с результатами обычного измерения. Кроме того, мы также оценили технологию контактных измерений, используемую в шахте ”Эстония”, сравнив ее с данными, измеренными маркшейдерами в тот же день. Разница была минимальной, поэтому результаты измерений при помощи дронов без маркеров обычных измерений с маркерами можно считать эквивалентными”, — пояснил Вайнола.

Приобретению двух дронов предшествовало исследование, проведенное под управлением Института геологии TalTech, которое подтвердило, что в случае открытой добычи и картографирования объемов сланцевых складов имеет смысл проводить измерения при помощи дронов. Использование дронов также разрешается нормативными актами, регулирующими порядок работы маркшейдеров.