Доставка посылок между Великобританией и Эстонией остановлена до нового года

В связи с масштабным распространением нового штамма коронавируса остановлено авиасообщение с Великобританией, поэтому застопорится и доставка посылок между Великобританией и Эстонией. Посылки, которые уже на полпути в Эстонию, будут доставлены по обычному графику.
По словам Omniva, есть надежда возобновить доставку посылок в Великобританию и оттуда начиная с 4 января.
В связи с большим объемом посылок и малым количеством вылетов также остановлена доставка посылок в Канаду. Доставку можно будет восстановить с 9 января.
Если код отслеживания показывает, что ваша посылка уже покинула страну отправителя, то она должна быть доставлена согласно обычному графику.
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