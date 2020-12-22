Доставка посылок между Великобританией и Эстонией остановлена до нового года

В связи с масштабным распространением нового штамма коронавируса остановлено авиасообщение с Великобританией, поэтому застопорится и доставка посылок между Великобританией и Эстонией. Посылки, которые уже на полпути в Эстонию, будут доставлены по обычному графику.
По словам Omniva, есть надежда возобновить доставку посылок в Великобританию и оттуда начиная с 4 января.
В связи с большим объемом посылок и малым количеством вылетов также остановлена доставка посылок в Канаду. Доставку можно будет восстановить с 9 января.
Если код отслеживания показывает, что ваша посылка уже покинула страну отправителя, то она должна быть доставлена согласно обычному графику.
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Epileptick1d: "К Dota PIT было совсем другое отношение"
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу