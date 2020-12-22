22.12.2020, 11:30

Доставка посылок между Великобританией и Эстонией остановлена до нового года

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Доставка посылок между Великобританией и Эстонией остановлена до нового года
Hiina pakimüür Eesti PostisFoto: Karl Anders Vaikla

В связи с масштабным распространением нового штамма коронавируса остановлено авиасообщение с Великобританией, поэтому застопорится и доставка посылок между Великобританией и Эстонией. Посылки, которые уже на полпути в Эстонию, будут доставлены по обычному графику.

По словам Omniva, есть надежда возобновить доставку посылок в Великобританию и оттуда начиная с 4 января.

В связи с большим объемом посылок и малым количеством вылетов также остановлена доставка посылок в Канаду. Доставку можно будет восстановить с 9 января.

Если код отслеживания показывает, что ваша посылка уже покинула страну отправителя, то она должна быть доставлена согласно обычному графику.

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